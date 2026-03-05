Δύο ιρανικά βομβαρδιστικά βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από το να πλήξουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, προτού καταρριφθούν από καταριανά μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με δύο πηγές που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση και μίλησαν στο CNN.

Το πρωί της Δευτέρας, η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν απέστειλε δύο σοβιετικής κατασκευής βομβαρδιστικά Su-24 προς τη βάση αλ-Ουντέιντ, όπου σταθμεύουν περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, καθώς και προς το Ρας Λαφάν, σημαντική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου που αποτελεί θεμέλιο της καταριανής οικονομίας.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, τα ιρανικά μαχητικά βρίσκονταν «δύο λεπτά» από τους στόχους τους. Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι τα αεροσκάφη είχαν φωτογραφηθεί «φέροντας βόμβες και κατευθυνόμενα πυρομαχικά».

Οι Καταριανοί εξέδωσαν προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, χωρίς να λάβουν απάντηση, καθώς τα ιρανικά αεροσκάφη πετούσαν σε ύψος μόλις 80 ποδών για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τα ραντάρ, όπως σημείωσε η ίδια πηγή.

«Λόγω χρονικών περιορισμών» και «βάσει των διαθέσιμων στοιχείων», τα αεροσκάφη «ταξινομήθηκαν ως εχθρικά». Η Ντόχα έστειλε μαχητικά της, και ένα καταριανό F-15 ενεπλάκη σε αερομαχία με τα ιρανικά βομβαρδιστικά, τα οποία τελικά καταρρίφθηκαν.

Τα ιρανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στα χωρικά ύδατα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ-Ανσάρι δήλωσε την Τρίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των πληρωμάτων.

Κλιμάκωση μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου, ως αντίποινα για αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη χώρα. Ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο πρώτο κύμα επιθέσεων το Σάββατο, όταν πλήγματα κατέστρεψαν το συγκρότημά του στην Τεχεράνη.

Η επιχείρηση πάνω από το Κατάρ ήταν η πρώτη φορά που το Ιράν χρησιμοποίησε επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήξει γειτονική χώρα μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ — και η πρώτη φορά που η πολεμική αεροπορία του Κατάρ συμμετείχε σε αερομαχία.

Αντιδράσεις ΗΠΑ και Κατάρ

Ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ενημέρωση την Τετάρτη, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ήταν ο στόχος των ιρανικών βομβαρδιστικών.

«Για πρώτη φορά, καταριανά μαχητικά κατέρριψαν δύο ιρανικά βομβαρδιστικά που κατευθύνονταν προς τη θέση τους», ανέφερε στην ενημέρωση στο Πεντάγωνο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι χαρακτήρισε το περιστατικό «κλιμακωτικό» και ένδειξη ότι «δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση» του Ιράν να αποκλιμακώσει ή να επιδιώξει λύση.

«Αντιθέτως, επιδιώκει να προκαλέσει ζημιά στους γείτονές του και να τους παρασύρει σε έναν πόλεμο που δεν τους ανήκει», δήλωσε ο Αλ Θάνι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της συνομιλίας. Το επεισόδιο θεωρείται ασυνήθιστο, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις συνήθως πραγματοποιούνται με πυραύλους ή drones.

Συνεχιζόμενες επιθέσεις και απώλειες

Σύμφωνα με κυβερνήσεις της περιοχής, το ιρανικό καθεστώς έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 400 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 1.000 drones εναντίον αραβικών κρατών του Κόλπου μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ.

Με στοχεύσεις σε αστικά κέντρα, ενεργειακές υποδομές, αεροδρόμια και ξενοδοχεία, το Ιράν έχει προκαλέσει αναστάτωση σε κοινωνίες που έως τώρα απολάμβαναν αίσθημα ασφάλειας.

Αν και τα περισσότερα πυραυλικά και μη επανδρωμένα πλήγματα έχουν αναχαιτιστεί, έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος διέφυγε της άμυνας και έπληξε προσωρινό κέντρο επιχειρήσεων στο λιμάνι Σουαϊμπά του Κουβέιτ την Κυριακή.