Τούρκος αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το France24, προέβαλε τον ισχυρισμό, ότι ο πύραυλος τον οποίο εξουδετέρωσαν σήμερα Τετάρτη (4/3) νατοϊκά αντιαεροπορικά με κατεύθυνση την Τουρκία, είχε ως στόχο βάση στην Κύπρο.

«Η Τουρκία “δεν ήταν στόχος” πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αλλά καταστράφηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος. «Πιστεύουμε ότι στόχευε βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε από την πορεία του», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Η Λευκωσία από την πλευρά της έκανε λόγο -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- για «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς». Ωστόσο, σύμφωνα με το philenews.com, το πρωί της Τετάρτης σήμανε συναγερμός, όταν δύο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, για να διερευνήσουν ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Η κυπριακή κυβέρνηση ανέφερε, ότι το περιστατικό θεωρείται πλέον λήξαν, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και παραμένουν σε εγρήγορση.

Την ίδια στιγμή, το Al Jazeera αναφέρει, ότι η Τουρκία διαμαρτύρεται στο Ιράν για την εκτόξευση πυραύλου προς τον εναέριο χώρο της. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, διαμαρτυρήθηκε στο Ιράν για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Φιντάν έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομόλογό του, Αραγτσί, λέγοντάς του ότι θα πρέπει να αποφεύγονται τυχόν βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξάπλωση των συγκρούσεων. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε δηλώσει νωρίτερα, ότι οι αμυντικοί μηχανισμοί του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο, που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, προσθέτοντας ότι ο καταρριφθείς πύραυλος έπεσε πάνω από την περιοχή Ντορτιόλ της Τουρκίας, κοντά στη Μεσόγειο, χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Αναφορά για «drone» που καταρρίφθηκε στα κατεχόμενα

Στο μεταξύ, ο Τούρκος δημοσιογράφος Σεφά Καραχασάν δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, όπου ισχυρίζεται ότι δείχνει την κατάρριψη drone που στόχευε την Κυπριακή Δημοκρατία και αναχαιτίστηκε, όπως μεταδίδει το sigmalive.com. Το βίντεο, αναφέρει, έχει καταγραφεί από το ψευδοκράτος, ενώ παραμένει άγνωστο το πού ακριβώς κατέπεσε το ιπτάμενο αντικείμενο. Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης αναρτούν επίσης βίντεο, που ισχυρίζονται πως αφορα το ιδιο περιστατικό.

📍Güney Kıbrıs’ı hedef alan ve düşürülen İHA KKTC’den böyle görüntülendi!.. pic.twitter.com/TdHg6trkP1 — Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) March 4, 2026

Το υπουργείο Μεταφορών της Κύπρου πάντως, θα εκδώσει διάταγμα για απαγόρευση χρήσης drones από ιδιώτες, σύμφωνα με το philenews.com. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται η χρήση μόνο από κυβερνητικές αρχές, κατόπιν άδειας από την Πολιτική Αεροπορία.

Έντονη κινητοποίηση ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο

Το Ιράν απείλησε χθες Τρίτη (3/3) και επανέλαβε σήμερα, ότι δεν υπάρχει χώρα στην ευρύτερη περιοχή που είναι ασφαλής. Η κινητοποίηση ευρωπαϊκών και Νατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι έντονη. Μάλιστα η βρετανική αεροπορία μετείχε και σε αερομαχία Μαχητικό F-35 της RAF κατέρριψε ιρανικό drone πάνω από την Ιορδανία.

Το Ισραήλ έπληξε σε 24 ώρες 300 στόχους σε Ιράν και Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, πως τις τελευταίες 24 ώρες εκατοντάδες μαχητικά και drones της αεροπορίας του έπληξαν περισσότερους από 300 στόχους στο Ιράν και τον Λίβανο. Ο «σιδηρούς θόλος» του Ισραήλ δέχεται επιθέσεις από ιρανικά drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Οι σειρήνες του συναγερμού ηχούν συνεχώς.