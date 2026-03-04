Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι εξετάζει, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, την αποστολή φρεγάτας με αποστολή την εξουδετέρωση drone και την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, υπάρχει πιθανότητα μετακίνησης ιταλικής φρεγάτας προς την περιοχή του νησιού, στο πλαίσιο συμβολής στην περιφερειακή ασφάλεια. Το συγκεκριμένο στρατιωτικό πλοίο διαθέτει συστήματα ικανά να καταρρίψουν τα drone της Τεχεράνης, μια επιχειρησιακή ανάγκη που αναδείχθηκε τις τελευταίες ώρες.

Η La Repubblica σημειώνει ότι μέχρι την περασμένη εβδομάδα η Ιταλία διατηρούσε τη φρεγάτα Virginio Fasàn στην ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, μια δεύτερη φρεγάτα, η Schergat, επιχειρεί στη θαλάσσια περιοχή της Σικελίας και μπορεί να φτάσει στην Κύπρο εντός 48 ωρών, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Τα δύο πολεμικά πλοία είναι εξοπλισμένα με προηγμένα αμυντικά συστήματα ραντάρ, ικανά να εντοπίζουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ή πυραύλους σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων. Επιπλέον, διαθέτουν πυραύλους Aster 30 με επιχειρησιακή εμβέλεια 100 χιλιομέτρων, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες αντιαεροπορικής προστασίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα πληρώματα των δύο φρεγατών, και κυρίως της Fasàn, έχουν αποκτήσει εμπειρία από την αντιμετώπιση drone και πυραύλων κρουζ προερχόμενων από την Υεμένη, που χρησιμοποιούνται επίσης από τη Χεζμπολάχ και τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Τώρα, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Ρώμης, είναι έτοιμα να λειτουργήσουν ως ασπίδα για την Κύπρο και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

