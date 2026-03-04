Σύμφωνα με ανάρτηση του Τέρενς Κουίκ στην HuffPost, ο δημοσιογράφος και πρώην υπουργός βρέθηκε σε πτήση της Aegean με προορισμό τη Λάρνακα, η οποία αντιμετώπισε απρόοπτη εξέλιξη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «είμαι στη πτήση της Aegean για Λάρνακα. Μόλις μας ενημέρωσε ο κυβερνήτης ότι δεν μπορεί να προσγειωθούμε Λάρνακα λόγω στρατιωτικών δεδομένων. Κάνουμε βόλτες στον αέρα και σε 15 λεπτά θα πάρουμε νέες οδηγίες».

Λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με τη μετάδοσή του, η κατάσταση εξελίχθηκε, καθώς ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι η πτήση θα επιστρέψει στην Αθήνα.

«Μόλις μας ενημέρωσε ο κυβερνήτης ότι πρέπει να επιστρέψουμε Αθήνα. Είμασταν 15 λεπτά πριν την προσγείωση. Πληροφορούμαι ότι όλες οι αεροπορικές εταιρίες που πετούν αυτή την στιγμή για Κύπρο επιστρέφουν πίσω. Κάποιες θα προσγειωθούν σε ελληνικά αεροδρόμια αν έρχονται από μακρινές ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ταξιδιωτικές οδηγίες στην επόμενη μία ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την αναστάτωση, ο Τέρενς Κουίκ σημείωσε ότι «υπάρχει ηρεμία στο αεροπλάνο. Καμία ανησυχία ή γκρίνια», υπογραμμίζοντας τη ψυχραιμία των επιβατών και του πληρώματος.