Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας «Χ» την ανάπτυξη του καταδρομικού HMS Dragon και δύο ελικοπτέρων τύπου Wildcat στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αποστολή των βρετανικών δυνάμεων αποσκοπεί στη στήριξη της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται στη χώρα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως δεσμευμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που εδρεύει εκεί».

Ο Στάρμερ δήλωσε επίσης: «Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου (Νίκο Χριστοδουλίδη) για να τον ενημερώσω ότι αποστέλλουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), ενώ το πολεμικό πλοίο HMS Dragon πρόκειται να αναπτυχθεί στην περιοχή. Θα ενεργούμε πάντοτε προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας».

Η επίσημη ανακοίνωση του Βρετανικού ΥΠΑΜ

Σε επίσημη δήλωσή του, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε:

«Εν μέσω της ασταθούς κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αναπτύσσουμε τον Καταδρομικό Τύπου-45, HMS Dragon, στην Ανατολική Μεσόγειο».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «αποστέλλονται δύο ελικόπτερα Wildcat στην Κύπρο για να ενισχύσουν την άμυνα κατά drones για τους Κύπριους εταίρους μας».

Το βρετανικό ΥΠΑΜ υπογραμμίζει ότι «εργαζόμενοι από κοινού με τους συμμάχους μας, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δεσμεύονται να προστατεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και να κρατούν τους ανθρώπους ασφαλείς».

As the situation in the Middle East remains volatile, we are deploying our Type-45 Destroyer, HMS Dragon, to the Eastern Mediterranean. We are also sending two Wildcat helicopters to Cyprus to bolster drone defence for our Cypriot partners. Working alongside our allies, our… pic.twitter.com/cWerOOVEsu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 3, 2026

