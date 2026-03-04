Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποχωρήσουν άμεσα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προειδοποίηση αφορά όλους τους υπηκόους των ΗΠΑ που διαμένουν ή ταξιδεύουν στο εμιράτο του Κόλπου.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της πρεσβείας στην πλατφόρμα X, «στις 3 Μαρτίου, το Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τους μη απαραίτητους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν το Κατάρ λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι, «αν είναι ασφαλές να το πράξουν, οι Αμερικανοί θα πρέπει να φύγουν από το Κατάρ τώρα», υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της οδηγίας.

Στην ίδια ενημέρωση σημειώνεται πως «ο εναέριος χώρος και οι θαλάσσιες οδοί του Κατάρ παραμένουν κλειστές», ενώ «το χερσαίο πέρασμα Σάλουα προς τη Σαουδική Αραβία είναι επί του παρόντος ανοικτό».