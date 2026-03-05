Η Μέση Ανατολή σε αναβρασμό, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Η ένταση εξαπλώνεται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η σύγκρουση θα είναι σύντομη, εκτιμώντας ότι θα διαρκέσει μόλις τέσσερις με πέντε εβδομάδες. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, τόνισε ότι δεν πρόκειται για έναν πόλεμο δίχως τέλος.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για μια πιο μακρά αναμέτρηση με το Ιράν. Το Πεντάγωνο εξετάζει σχέδιο διάρκειας τουλάχιστον 100 ημερών, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιχειρεί να απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους Αμερικανούς πολίτες από τη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει ζητήσει την αποστολή επιπλέον στρατιωτικού προσωπικού στο αρχηγείο της στην Τάμπα της Φλόριντα. Ο στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η σύγκρουση να παραταθεί έως και τον Σεπτέμβριο.

Το Πεντάγωνο έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία πόρων και υποδομών για επιχειρήσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων που είχε αναφέρει ο Τραμπ.

Αυξημένα μέτρα για την ασφάλεια Αμερικανών πολιτών

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενισχύει τις προσπάθειες απομάκρυνσης Αμερικανών πολιτών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στην Αθήνα αναμένεται επιπλέον προσωπικό, προκειμένου να υποστηρίξει όσους εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές.

Το προσωπικό αυτό θα παρέχει βοήθεια για ανανέωση διαβατηρίων, οικονομική υποστήριξη για αγορά εισιτηρίων και προσωρινή στέγαση. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται σφοδρή κριτική ότι δεν είχε προετοιμαστεί επαρκώς για τις συνέπειες του πολέμου που ξεκίνησε σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες να «αναχωρήσουν άμεσα» από 14 χώρες της περιοχής. Η ανακοίνωση εκδόθηκε τη Δευτέρα, όταν ήδη πολλές πτήσεις είχαν ακυρωθεί λόγω κλειστών εναέριων χώρων.