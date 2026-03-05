Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ολλανδία θα αποστείλουν ναυτικές δυνάμεις για την προστασία της Κύπρου τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, ενημερώνοντας το κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό, η αποστολή των ευρωπαϊκών ναυτικών μονάδων εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα αποστείλει αμυντική βοήθεια προς κράτη του Κόλπου που δέχονται ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Όπως τόνισε, η Ιταλία θα συνδράμει κυρίως στον τομέα της αεράμυνας, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Η Μελόνι υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο τις σχέσεις φιλίας μεταξύ των χωρών, αλλά κυρίως την παρουσία δεκάδων χιλιάδων Ιταλών στην περιοχή και περίπου 2.000 στρατιωτών που ήδη υπηρετούν εκεί. «Είναι άνθρωποι που θέλουμε και οφείλουμε να προστατεύσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

El Pais: Η Ισπανία εξετάζει αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, η Ισπανία μελετά το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο, στο πλαίσιο ευρύτερης στήριξης προς τη χώρα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ισπανική κυβέρνηση εξετάζει διάφορες επιλογές για την ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έκτακτη επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας στην Κύπρο

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, μετέβη εκτάκτως στην Κύπρο μετά το ξέσπασμα πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε βρετανική αεροπορική βάση στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο ειδήσεων PA, ο Χίλι αναμένεται να φτάσει στο νησί σήμερα.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επίθεση με drone στον διάδρομο προσγείωσης της βάσης της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Ακρωτήρι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Κάγια Κάλας: «Η Κύπρος δεν ζήτησε ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής»

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε από την Πολωνία ότι η κυβέρνηση του Ιράν οδηγείται στην αυτοκαταστροφή με τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως η Κύπρος δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο έχει εντείνει το κλίμα συναγερμού. Η ίδια πρόσθεσε ότι κανένα κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν, όταν ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Αντόνιο Ταγιάνι: «Αλληλεγγύη και στήριξη στην Κύπρο»

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ιταλίας προς την Κύπρο. «Πρόκειται για χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία έχουμε την υποχρέωση να προσφέρουμε αλληλεγγύη και στήριξη», ανέφερε κατά την ενημέρωση της ιταλικής βουλής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο Ταγιάνι εξέφρασε ανησυχία για τον «ουσιαστικό κίνδυνο διεύρυνσης της σύρραξης», υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.