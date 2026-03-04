Σε τεταμένο κλίμα βρίσκεται η Κύπρος με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή να επηρεάζουν τη Μεγαλόνησο. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το σύστημα μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα για προληπτικούς λόγους. Οι πολίτες όπως μεταδίδουν τα Κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης θα λάβουν 3 δοκιμαστικά μηνύματα (sms).

Τα μέτρα και οι οδηγίες προς τους πολίτες, σε περίπτωση περιστατικού ασφαλείας, ανακοίνωσε το απόγευμα ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, από το Κέντρο Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κεντρικό στοιχείο των μέτρων είναι η ενεργοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, συστήματος αποστολής SMS για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Η δοκιμή θα γίνει σήμερα γύρω στις 19:00. Το δοκιμαστικό μήνυμα σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο όπως αναφέρει και ο Φιλελεύθερος.

3 SMS θα λάβουν οι πολίτες:

Συγκεκριμένα, θα σταλούν τα ακόλουθα τρία δοκιμαστικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, σε ελληνικά και αγγλικά:

Μήνυμα 1

Ανακοίνωση Πολιτικής Άμυνας

Σε περίπτωση λήψης στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.

Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Μήνυμα 2

Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση ενδεχόμενου περιστατικού ασφαλείας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας μέχρι νεότερη επίσημη ενημέρωση. Παρακαλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες.

Μήνυμα 3:

Ενημερώνεστε ότι το περιστατικό ασφαλείας έχει λήξει.

Να σημειωθεί ότι, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Ο κ. Ιωάννου κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση και, σε περίπτωση που λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό, να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Στην πράξη, το σενάριο που περιγράφεται είναι απλό. Αν υπάρχει υπόγειο στην οικία, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κινηθούν άμεσα προς τα εκεί πεζοί και με ψυχραιμία. Αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να μείνουν εντός κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

Για υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, ο υπουργός σημείωσε ότι εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο από το αρμόδιο προσωπικό, με την επισήμανση ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, η σύσταση είναι να παραμένουν οι πολίτες σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζοί είτε με όχημα.

Με λίγα λόγια, σε κατάσταση συναγερμού το ζητούμενο είναι η καλύτερη προστασία και ασφάλεια των πολιτών.

Στόχος η έγκαιρη ειδοποίηση

Η ενεργοποίηση του συστήματος εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας, σε μια περίοδο που τα περιστατικά ασφάλειας και οι προειδοποιήσεις δεν είναι θεωρητικά σενάρια.

Είναι ενδεικτικό ότι τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά ενημέρωσης μέσω SMS σε συγκεκριμένες περιοχές, με μηνύματα που αφορούσαν έκτακτες οδηγίες.

Ταυτόχρονα, η δημόσια συζήτηση για την ανάγκη ενός αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στην Κύπρο έχει ιστορικό, ειδικά μετά τις επικρίσεις προηγούμενων ετών για κενά στην έγκαιρη ειδοποίηση

Aσκήσεις ετοιμότητας έχουν γίνει στα σχολεία ενώ έχουν δοθεί οδηγίες για τη δημιουργία σακιδίων έκτακτης ανάγκης και τα σημεία όπου υπάρχουν πολεμικά καταφύγια σε περίπτωση μαζικής επίθεσης.

Σε επιφυλακή το Ακρωτήρι και τα γύρω χωριά

Υπενθυμίζεται ότι σε καθεστώς εκκένωσης θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή το Ακρωτήρι ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται ακόμη 6 περιοχές. Ανάμεσα τους και το χωριό Τίμη που βρίσκεται πολύ κοντά στην στρατιωτική βάση και το αεροδρόμιο της Πάφου.

Οι περίπου 1.500 κάτοικοι κυκλοφορούν ελάχιστα στους δρόμους με την αγωνία να είναι διάχυτη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας κάτοικοι στο χωριό Αναρίτα έλαβαν μήνυμα εκκένωσης και λίγες ώρες μετά ενημερώθηκαν πως ο συναγερμός έληξε και μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σε επιφυλακή για πιθανή εκκένωση βρίσκονται και οι κοινότητες Ορμήδειας, Ξυλοφάγου και Ξυλότυμπου που βρίσκονται κοντά στις βρετανικές βάσεις.

Συγκλονίζουν οι περιγραφές των κατοίκων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σε καθεστώς εκκένωσης θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή το Ακρωτήρι ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται ακόμη 6 περιοχές. Ανάμεσα τους και το χωριό Τίμη που βρίσκεται πολύ κοντά στην στρατιωτική βάση και το αεροδρόμιο της Πάφου.

Για δεύτερη ημέρα παραμένουν στο μοναστήρι Αγίου Γεωργίου στην Ερήμη οι 23 κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο Ακρωτήρι υπό των φόβο νέων χτυπημάτων.

Συνολικά 1.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο Ακρωτήρι. Οι περισσότεροι πήγαν σε ξενοδοχεία και σε σπίτια συγγενών και μόλις 30 άτομα έμειναν πίσω. Αρνούνται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, όπως ο κύριος Γιάννης.

Οι περίπου 1.500 κάτοικοι κυκλοφορούν ελάχιστα στους δρόμους με την αγωνία να είναι διάχυτη. Το μεσημέρι της Δευτέρας κάτοικοι στο χωριό Αναρίτα έλαβαν μήνυμα εκκένωσης και λίγες ώρες μετά ενημερώθηκαν πως ο συναγερμός έληξε και μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σε επιφυλακή για πιθανή εκκένωση βρίσκονται και οι κοινότητες Ορμήδειας, Ξυλοφάγου και Ξυλότυμπου που βρίσκονται κοντά στις βρετανικές βάσεις.

«Είμαι 59 χρόνων και ζω 37 χρόνια και δεν έχω ξαναφύγει από το σπίτι μου» λέει ο κ. Γιάννης που πέρασε τη νύχτα στο μοναστήρι με τη σύζυγό του.

«Δεν θέλω να φύγω. Δεν είναι εύκολο να αφήσεις το σπίτι σου» είπε μεταξύ άλλων.

Άλλοι στην είδηση ότι οι δύο ελληνικές φρεγάτες κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο λένε στην κάμερα του MEGA πως νιώθουν πιο ασφαλείς.

«Ετοιμάστε σακίδιο έκτακτης ανάγκης»

Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε την Τρίτη οδηγίες για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης και η Πολιτική Άμυνα εκδίδει ανακοινώσεις για τα πλησιέστερα πολεμικά καταφύγια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στο σακίδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται από νερό και τροφή μέχρι φακό, σφυρίχτρα, φορτιστές και κουτί πρώτων βοηθειών.

«Θέλουμε μάσκες, πολυεργαλείο, ραδιοφωνάκι, φορτιστές, έξτρα μπαταρίες, γάζες τσιρότα, φαρμακευτική αγωγή, φαναράκι και ξηρά τροφή», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας.