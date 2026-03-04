Στο λιμάνι της Λεμεσού για ανεφοδιασμό καυσίμων βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» του Πολεμικού Ναυτικού που έχει στείλει η Ελλάδα μαζί με τα τέσσερα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κύπρο εν μέσω του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

Οι δύο φρεγάτες, έφτασαν στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης και κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι της Λεμεσού, προκειμένου να ανεφοδιαστούν με καύσιμα.

Πρώτη εισήλθε μέσα στο λιμάνι η φρεγάτα «Ψαρά» ενώ ο «Κίμων» έμεινε αρόδου περιμένοντας τη σειρά της.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενη από ρυμουλκά η Belharra έδεσε στο κυπριακό λιμάνι.

Όταν ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασμός τόσο ο «Κίμων» όσο και τα «Ψαρά» θα πλεύσουν νοτιοδυτικά της Κύπρου, προκειμένου να αναλάβουν αποστολή περιπολίας.

Υπενθυμίζεται πως η αποστολή τόσο της FDI «Κίμων» όσο και της φρεγάτας «Ψαρά» αποφασίστηκε από το ΚΥΣΕΑ, μετά την επίθεση ιρανικού drone στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Δείτε εικόνες: