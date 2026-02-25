Για «παρεμπόδιση» της μεταναστευτικής πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μήνυσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης την Πολιτεία του Νιού Τζέρσεϊ και τη δημοκρατική κυβερνήτη της, Μίκι Σέριλ.

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους πολίτες του Νιού Τζέρσεϊ και εντούτοις οι ηγέτες του Νιού Τζέρσεϊ υιοθετούν πολιτικές με στόχο να εμποδίσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τις δυνάμεις της τάξης», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Πάμελα Μπόντι σε ανακοίνωση του υπουργείου της.

Η Μπόντι τόνισε ότι «οι πολιτείες δεν μπορούν να επεμβαίνουν εσκεμμένα στις προσπάθειές μας για να απελάσουμε τους παράτυπους ξένους και να συλλάβουμε εγκληματίες» και υπογράμμισε πως «οι πολιτικές καταφυγίου του Νιού Τζέρσεϊ δεν θα αντέξουν».

Το διάταγμα που υπέγραψαν για την ομάδα ICE ενόχλησε τον Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί τη Σέριλ ότι υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες διάταγμα που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να πραγματοποιούν συλλήψεις σε ιδιοκτησίες που ανήκουν στην Πολιτεία του Νιού Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η οποία εκτείνεται σε 21 σελίδες και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, το διάταγμα της κυβερνήτη θεωρείται «ένα απαράδεκτο εμπόδιο» στην εφαρμογή των νόμων περί μετανάστευσης.

Στο κείμενο της μήνυσης επισημαίνεται ότι «μια τέτοια κατάφωρη περιφρόνηση των ομοσπονδιακών νόμων που ισχύουν εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια δεν είναι μια απλή πολιτική πράξη, αλλά μια εσκεμμένη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια όλων των Αμερικανών».

Απαντώντας, η Σέριλ ανέφερε ότι «αυτό στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αντί να επιτίθεται σε πολιτείες όπως το Νιού Τζέρσεϊ που προσπαθούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, είναι η εκπαίδευση των πρακτόρων της, της ICE».

Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Ουάσιγκτον – Πολιτειών

Η μήνυση του υπουργείου Δικαιοσύνης αποτελεί τη νεότερη εξέλιξη στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση της κυβέρνησης Τραμπ με πολιτείες και τοπικές αρχές που επιβάλλουν περιορισμούς στην εφαρμογή των ομοσπονδιακών νόμων για τη μετανάστευση.

Ήδη από πέρυσι, το υπουργείο είχε κινηθεί νομικά εναντίον των Πολιτειών Μινεσότα και Κολοράντο, καθώς και εναντίον πόλεων όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Ντένβερ, οι οποίες θεωρούνται «πόλεις καταφύγια» που παρέχουν προστασία σε παράτυπους μετανάστες.