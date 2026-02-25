Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες Τρίτη την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (…) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του αρχηγού του κράτους ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.