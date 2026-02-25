Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι επιδιώκει την κατασκευή όπλων ικανών να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και υπογράμμισε πως προτιμά τη διπλωματική οδό για την επίλυση των διαφορών με την Τεχεράνη. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη κατασκευάσει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ». Ο Τραμπ τόνισε πως έχει αποστείλει στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

«Τους προειδοποιήσαμε να μην προσπαθήσουν στο μέλλον να ανοικοδομήσουν το εξοπλιστικό πρόγραμμά τους, ιδιαίτερα (το πρόγραμμα) των πυρηνικών όπλων», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη διαψεύδει επί δεκαετίες πως το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει στρατιωτικό χαρακτήρα.

Οι Ιρανοί «μολαταύτα συνεχίζουν» και επιδιώκουν να υλοποιήσουν «τις μοχθηρές φιλοδοξίες τους», πρόσθεσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η «προτίμησή» του παραμένει η επίλυση της διένεξης «μέσω της διπλωματίας».

Τραμπ: Απαιτεί το Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση που εισηγείται για τα έγγραφα ταυτότητας των ψηφοφόρων

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση που εισηγείται για την αποτροπή της εκλογικής «απάτης», η οποία συνίσταται ουσιαστικά στο ότι κάθε ψηφοφόρος θα υποχρεούται να παρουσιάζει έγγραφο με το οποίο θα βεβαιώνεται η ταυτότητα του/της για να του/της επιτρέπεται να καταθέτει ψήφο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εφ’ όλης της ύλης στην εθνική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ.

«Σας ζητώ να εγκρίνετε τον νόμο για τη ‘Σωτηρία της Αμερικής’ (σ.σ. Save America Act), ώστε να εμποδίζονται οι παράνομοι αλλοδαποί —και άλλοι χωρίς χαρτιά— να ψηφίζουν στις ιερές αμερικανικές εκλογές μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, κατά τον οποίο «η απάτη» είναι «καλπάζουσα» στις εκλογές στη χώρα. Πρόκειται για επιεικώς αστήρικτους ισχυρισμούς, που επαναλαμβάνει συχνά ο μεγιστάνας.

Το ακανθώδες ζήτημα προκαλεί αντεγκλήσεις στις ΗΠΑ, όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ηλικία που τους επιτρέπει να ψηφίσουν δεν διαθέτουν κανένα δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτότητά τους.

Τζέι Ντι Βανς: Αρχιστράτηγος στον «πόλεμο εναντίον της απάτης» σε βάρος του συστήματος πρόνοιας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχρισε τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς αρχιστράτηγο στον «πόλεμο εναντίον της απάτης» σε βάρος του συστήματος πρόνοιας, που επιρρίπτει σε μετανάστες κι εντοπίζει σε συγκεκριμένες πολιτείες, όπου κυβερνούν αποκλειστικά δημοκρατικοί.

«Απόψε, παρότι αυτό άρχισε πριν από τέσσερις μήνες, ανακοινώνω επίσημα πως διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της απάτης, του οποίου θα ηγηθεί ο εξαίρετος αντιπρόεδρός μας Τζέι Ντι Βανς», είπε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο.

Όπως συνηθίζει, καταφέρθηκε για άλλη μια φορά με μένος εναντίον της κοινότητας των σομαλών μεταναστών στη Μινεσότα (βόρεια), μέλη της οποίας κατηγορούνται για σκάνδαλο εξαπάτησης της πρόνοιας.

«Οι σομαλοί πειρατές που λεηλάτησαν τη Μινεσότα μας θυμίζουν ότι υπάρχουν πολλές περιοχές του κόσμου όπου η διαφθορά και η αναρχία είναι ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εισαγωγή αυτής της κουλτούρας μέσω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και των ανοικτών συνόρων γέννησε αυτά τα προβλήματα ακόμη και εδώ, στις ΗΠΑ. Και είναι οι Αμερικανοί αυτοί που πληρώνουν το τίμημα», συνέχισε, συνδέοντας το θέμα με την αύξηση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της εγκληματικότητας.

«Θα καταπιαστούμε με αυτό το πρόβλημα» καθώς αυτή η κυβέρνηση είναι «σοβαρή», διαβεβαίωσε.

Πέρα από τη Μινεσότα, ο αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε πάντως το όνομα κάποιας άλλης πολιτείας υπό δημοκρατική διακυβέρνηση από όσες μαστίζονται κατ’ αυτόν από τις απάτες σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Ο Τραμπ υπεραμύνεται της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη σκληρή πολιτική του για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης στην ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης», αψηφώντας έντονες αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες από μέλη των δημοκρατικών.

«Το πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράνομους αλλοδαπούς», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην ολομέλεια και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο 79χρονος μεγιστάνας ονείδισε τους δημοκρατικούς στην αίθουσα, τονίζοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκωθήκατε όρθιοι» για την επιδοκιμασία της φράσης αυτής όπως οι περισσότεροι ρεπουμπλικάνοι, φράση που πυροδότησε έντονες αποδοκιμασίες.

Η δημοκρατική βουλεύτρια Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μινεσότα και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, φώναξε «σκοτώσατε Αμερικανούς, σκοτώνετε Αμερικανούς!».

Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) με σκοπό μαζικές συλλήψεις σε πόλεις και πολιτείες όπου κυβερνούν δημοκρατικοί έχουν πυροδοτήσει διαδηλώσεις σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, ιδίως μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών, μητέρας και νοσοκόμου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη (βόρεια) με μερικές ημέρες διαφορά τον Ιανουάριο.

Αξόιζει αν σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου την πιο μακρά ομιλία για την «κατάσταση της ένωσης» στην αμερικανική ιστορία, διάρκειας μιας ώρας και 47 λεπτών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μπιλ Κλίντον (1:20:00) το οποίο είχε καταγραφτεί το 2000. Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έσπασε επίσης το δικό του ρεκόρ, της πιο μακράς ομιλίας που εκφωνήθηκε ποτέ ενώπιον του Κογκρέσου, το οποίο είχε καταρρίψει πέρυσι, μερικές εβδομάδες μόλις μετά την ορκωμοσία του, όταν πάντως ο λόγος του δεν ήταν από τεχνική σκοπιά ομιλία «για την κατάσταση της ένωσης».