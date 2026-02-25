Σε μια βαθιά συναισθηματική συνέντευξη, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας μια ζοφερή εικόνα για την Αμερική υπό την πολιτική του προέδρου. Με έντονη συγκίνηση, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός κάλεσε τους πολίτες να «αντισταθούν, αντισταθούν, αντισταθούν».

Ο Ντε Νίρο απηύθυνε έκκληση στους Αμερικανούς να αντιδράσουν απέναντι στη διοίκηση του Τραμπ, δηλώνοντας ότι «η ιστορία είναι η χώρα μας και ο Τραμπ την καταστρέφει». Όπως είπε, «εμείς πρέπει να σώσουμε αυτήν τη χώρα», εκφράζοντας την ανησυχία του για την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με τρεμάμενη φωνή, ο ηθοποιός τόνισε ότι «πρέπει να εξυψώσεις τον κόσμο» και πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να διχάζεις τον κόσμο, δεν μπορείς να νικήσεις με αυτόν τον τρόπο». Επανέλαβε πως είναι ευθύνη όλων να προστατεύσουν τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος».

«Ξέρεις, υπάρχει κάποια στιγμή που πρέπει να το κάνεις αυτό για τη ζωή και την επιβίωσή σου», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Θα πρέπει να πηδήξεις και να τρέξεις μέσα από τη φωτιά, γιατί αν δεν το κάνεις, δεν θα ξεφύγεις, και αυτό πρέπει να κάνουμε», πρόσθεσε ο Ρόμπερτ ντε Νίρο.

«Δεν θα φύγει από μόνος του από την προεδρία»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος Nicolle Wallace ρώτησε τον Ντε Νίρο αν πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς κάτι καλύτερο και αν ο Τραμπ θα αποχωρήσει οικειοθελώς από τον Λευκό Οίκο στο τέλος της θητείας του. Ο ηθοποιός απάντησε κατηγορηματικά: «Απολύτως όχι. Το βλέπουμε συνέχεια – αυτός ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα θέλει να φύγει».

Η στάση του Ντε Νίρο στις Κάννες

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμπερτ ντε Νίρο είχε ασκήσει σκληρή κριτική στον Τραμπ και από τη σκηνή του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, καταγγέλλοντας την πολιτική του και εκφράζοντας την αγωνία του για τη δημοκρατία στις ΗΠΑ.

«Στη χώρα μου, παλεύουμε με νύχια και με δόντια για τη δημοκρατία που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένη», είχε αναφέρει τότε. «Η τέχνη είναι η φωτιά που ενώνει τους ανθρώπους. Η τέχνη αναζητά την αλήθεια, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα – και γι’ αυτό αποτελεί απειλή», πρόσθεσε, καταχειροκροτούμενος από το κοινό.