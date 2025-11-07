Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τιμήθηκε στη Ρώμη με τη «Λύκαινα του Καπιτωλίου», το κορυφαίο βραβείο του δήμου της ιταλικής πρωτεύουσας. Η απονομή πραγματοποιήθηκε με απόφαση του δημάρχου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι σε σεμνή τελετή, ως ένδειξη σεβασμού για τον θάνατο του εργάτη Οκτάι Στρόιτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση τμήματος του «Πύργου των Κόμηδων».

«Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη, είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Κάθε δρόμος, κάθε πέτρα, κάθε έδεσμα διηγούνται μια ιστορία. Το ότι λαμβάνω μια αναγνώριση σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο και στον πολιτισμό, στον κινηματογράφο και στην ομορφιά, είναι πραγματικά συγκινητικό», δήλωσε ο Ντε Νίρο. «Η Ρώμη είναι κάπως σαν το Χόλιγουντ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μοναδική», πρόσθεσε.

Ο 82χρονος ηθοποιός, ιταλικής καταγωγής, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης. «Ο κόσμος άρχισε να κατανοεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Με την εκλογή του Μαμντάνι, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω τη χώρα μας. Πρέπει να ελευθερωθούμε από τον τρομερό αυτό πρόεδρο διότι εγώ, ως Αμερικανός, νιώθω πραγματική αμηχανία, ξέροντας ότι με εκπροσωπεί ένα τέτοιο άτομο», τόνισε ο Ντε Νίρο.