Το σκίτσο του Αρκά αποτυπώνει με καυστικό τρόπο το… πνεύμα της Αποκριάς και της ελληνικής καθημερινότητας.

Στο πρώτο καρέ, ένα πουλί ρωτά με καμάρι: «Σ’ αρέσει το αποκριάτικο κοστούμι μου;». Η απάντηση έρχεται αποστομωτική: «Δεν το βλέπω!.. Τι έχεις ντυθεί;». Στη συνέχεια αποκαλύπτεται το «κοστούμι»: «Υπάλληλος σε στεγνοκαθαριστήριο». Και το χτύπημα έρχεται στο τελευταίο καρέ με την ατάκα: «Φέρατε την απόδειξη;».

Με χιούμορ που αγγίζει την υπερβολή της γραφειοκρατίας και της τυπολατρίας, ο Αρκάς σατιρίζει μια γνώριμη ελληνική εμπειρία: τον υπάλληλο που αντιμετωπίζει τον πελάτη με καχυποψία και αυστηρότητα, ζητώντας… αποδείξεις για τα πάντα. Το αόρατο «κοστούμι» γίνεται έτσι σύμβολο μιας νοοτροπίας που πολλοί αναγνωρίζουν.

Ένα αποκριάτικο σχόλιο με αιχμή, που πίσω από το γέλιο κρύβει μια μικρή – αλλά εύστοχη – κοινωνική παρατήρηση.