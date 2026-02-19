Ο Αρκάς υποδέχεται την Αποκριά με το γνώριμο, ευφυές χιούμορ του, μέσα από ένα ακόμη σκίτσο της σειράς «Καλημέρα». Στο νέο του καρέ πρωταγωνιστούν τα δύο πουλιά, πατέρας και γιος, σε έναν διάλογο γεμάτο λεπτή ειρωνεία.

Ο πατέρας ρωτά με απορία: «Τι εννοείς έχεις ντυθεί παπαγάλος;». Το παιδί απαντά με αφοπλιστική αφέλεια, επαναλαμβάνοντας ακριβώς την ίδια φράση: «Τι εννοείς έχεις ντυθεί παπαγάλος;», προκαλώντας το χαρακτηριστικό χαμόγελο που συνοδεύει διαχρονικά τα σκίτσα του δημιουργού.

Με αυτή τη σατιρική πινελιά, ο Αρκάς σχολιάζει με χιούμορ το αποκριάτικο κλίμα των ημερών, παραμένοντας πιστός στο ύφος και την ευρηματικότητα που τον έχουν καθιερώσει στο ελληνικό κοινό.