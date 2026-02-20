Ο μήνας Φεβρουάριος, όπως τον αποτυπώνει ο Αρκάς, «απαγγέλλει» ένα χιουμοριστικό ποίημα, στο οποίο συνυπάρχουν η ηλικιακή ειρωνεία, οι Απόκριες, ο Άγιος Βαλεντίνος και η ανάγκη για ξέγνοιαστη διάθεση μέσα στην καθημερινότητα:

«Καλημέρα

Άλλοι τριάντα έχουνε

κι άλλοι τριαντάμια,

μα εγώ με εικοσιοκτώ

έσπασα τα ταμεία!

Έχω τσίκνα κι απόκριες,

έχω και Βαλεντίνο,

και όλα τα προβλήματα

καρναβάλω τα ντυνώ!

Γούσταρα να τα περνάω καλά,

να το γλένταω γούσταρω,

κι αν είμαι και στα κέφια μου

μπορώ και να ραπάρω!»