Με ένα ακόμη ευφυές λογοπαίγνιο, ο Αρκάς σχολιάζει την καθημερινότητα και τον… χρόνο, στο νέο του σκίτσο που κυκλοφόρησε σήμερα. Στο καρέ, οι ημέρες της εβδομάδας και ο Φεβρουάριος προσωποποιούνται σε γνώριμες φιγούρες. Η ατάκα-κλειδί δίνει το στίγμα:

«Τι θα πάρουμε αν ζευγαρώσουμε τον Φεβρουάριο με την Κυριακή;»

«Μια πάρα πολύ κοντή γιορτή!»

Το χιούμορ βασίζεται στη διπλή σημασία: Ο Φεβρουάριος είναι ο πιο «κοντός» μήνας του χρόνου, ενώ η Κυριακή η πιο «γιορτινή» ημέρα της εβδομάδας. Ο συνδυασμός τους γεννά μια «πολύ κοντή γιορτή» — ένα λεκτικό εύρημα απλό αλλά απολαυστικό.

Το υποδόριο σχόλιο

Ο Αρκάς δεν μένει μόνο στο αστείο. Μέσα από τον διάλογο — «Κάτι τέτοιες στιγμές χαίρομαι που έχω μόνο είκοσι οκτώ από δαύτες!» — υπενθυμίζει με σαρκασμό τη… βραχύτητα του Φεβρουαρίου.

Το σκίτσο παίζει με την αίσθηση ότι ο χρόνος είναι σχετικός: άλλες μέρες μοιάζουν ατελείωτες και άλλες… περνούν πριν καν τις χαρούμε. Η «κοντή γιορτή» γίνεται έτσι μια μεταφορά για τις μικρές απολαύσεις που δεν κρατούν όσο θα θέλαμε.

Το γνώριμο ύφος

Με καθαρό φόντο, λιτή σύνθεση και έμφαση στον διάλογο, ο Αρκάς παραμένει πιστός στο στιλ που τον έχει καθιερώσει:

Λογοπαίγνιο με πολλαπλές αναγνώσεις

Ανθρωπομορφισμοί

Χιούμορ που ισορροπεί ανάμεσα στο παιγνιώδες και το φιλοσοφικό

Το αποτέλεσμα είναι ένα σκίτσο που διαβάζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά αφήνει μια δεύτερη σκέψη για τη σχέση μας με τον χρόνο και τις «γιορτές» της καθημερινότητας.