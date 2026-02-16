Με το γνώριμο, αιχμηρό του χιούμορ, ο Αρκάς επιστρέφει με ένα σκίτσο που «μιλά» κατευθείαν στην καρδιά όσων δυσκολεύονται να αποχωριστούν το… πνεύμα της αργίας.

Στο νέο του δημιούργημα, ο «Φεβρουάριος» —ντυμένος χειμωνιάτικα— απευθύνεται σε μια φιγούρα που φέρει την επιγραφή «Δευτέρα». «Ακόμα εδώ είσαι εσύ; Έπρεπε να έχεις φύγει για τη δουλειά!» λέει ο πρώτος, για να λάβει την αποστομωτική απάντηση: «Δεν χρειάζεται!… Η Καθαρή Δευτέρα είναι την άλλη βδομάδα!» Και η Δευτέρα συμπληρώνει με νόημα: «Να μην πληθώ;»

Το σχόλιο πίσω από το χιούμορ

Ο Αρκάς σατιρίζει με απλότητα και ευρηματικότητα τη διαχρονική ελληνική «λαχτάρα» για παράταση της αργίας. Η Καθαρή Δευτέρα —συνυφασμένη με το τριήμερο, την έξοδο και τη χαλαρότητα— γίνεται το τέλειο άλλοθι για να καθυστερήσει η επιστροφή στην καθημερινότητα. Η αντίθεση ανάμεσα στην «υποχρέωση» της Δευτέρας και την προσμονή της αργίας δημιουργεί το κωμικό αποτέλεσμα.

Ένα σκίτσο με… timing

Δεν είναι τυχαίο ότι το σκίτσο δημοσιεύεται λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Ο Αρκάς αξιοποιεί τη συγκυρία για να σχολιάσει την ψυχολογία των εργαζομένων: η εβδομάδα μοιάζει πιο βαριά όταν στον ορίζοντα υπάρχει μια αργία.

Με λίγες λέξεις και καθαρές γραμμές, ο δημιουργός καταφέρνει και πάλι να αποτυπώσει μια γνώριμη, σχεδόν «εθνική» συνήθεια — την επιθυμία για λίγο ακόμη χρόνο μακριά από τις υποχρεώσεις.