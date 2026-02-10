Με το γνωστό του καυστικό χιούμορ, ο Αρκάς επανέρχεται με ένα σκίτσο που σχολιάζει ευθέως την πολιτική υποκρισία και τη ρητορική κενότητα της δημόσιας ζωής. Δύο φιγούρες, σε έναν διάλογο που θυμίζει γραφειοκρατική συνέντευξη, ανταλλάσσουν μονολεκτικές απαντήσεις, αποκαλύπτοντας με χιούμορ μια πικρή αλήθεια.

«Είστε μέλος της Ένωσης Ψευτών;» ρωτά ο ένας.

«Ναι!» απαντά ο άλλος.

«Θέλετε να γραφτείτε;»

«Ναι!»

«Γιατί δεν θέλετε;»

Η αντίφαση είναι το ίδιο το μήνυμα. Ο Αρκάς σατιρίζει έναν κόσμο όπου η αλήθεια και το ψέμα συνυπάρχουν χωρίς καν να συγκρούονται, έναν δημόσιο λόγο γεμάτο αντιφάσεις που δεν χρειάζονται πια εξήγηση. Το παράλογο γίνεται κανονικότητα και η ασυνέπεια σχεδόν προσόν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο σκιτσογράφος στρέφει τα βέλη του προς την πολιτική τάξη, αλλά και γενικότερα προς μια κοινωνία που έχει εξοικειωθεί με τη διγλωσσία. Το σκίτσο δεν κατονομάζει, δεν φωτογραφίζει, όμως αφήνει τον αναγνώστη να αναγνωρίσει πρόσωπα, καταστάσεις και πρακτικές.

Με ελάχιστες λέξεις και μια απλή σκηνή, ο Αρκάς υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ψέμα, αλλά η αποδοχή του ως φυσικό στοιχείο του δημόσιου βίου. Και ίσως γι’ αυτό τα σκίτσα του συνεχίζουν να ενοχλούν – και ταυτόχρονα να λένε περισσότερα απ’ όσα αντέχουμε να ακούσουμε.