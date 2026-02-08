Το σημερινό σκίτσο του Αρκά λέει μια «καλημέρα» με τον δικό του, αφοπλιστικά κυνικό τρόπο. Ο γνωστός ήρωας, με βλέμμα μισόκλειστο και ύφος ανθρώπου που έχει δει πολλά, συνοψίζει σε μία φράση μια μεγάλη αλήθεια της ζωής:

«Όσο περισσότερο γερνάς, τόσο περισσότερους γράφεις στα απαυτά σου!».

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Αρκάς σχολιάζει την ωριμότητα – όχι ως σοφία γεμάτη υπομονή, αλλά ως απελευθέρωση από τις περιττές έγνοιες και τις γνώμες των άλλων. Το σκίτσο αγγίζει εκείνο το σημείο της ζωής όπου οι κοινωνικές συμβάσεις, οι μικροπρέπειες και οι «τι θα πει ο κόσμος» παύουν να έχουν βαρύτητα.

Πίσω από τη σαρκαστική ατάκα κρύβεται μια διαχρονική διαπίστωση: με τα χρόνια μειώνεται η ανοχή στο περιττό δράμα και αυξάνεται η ανάγκη για ηρεμία και ουσία. Ο Αρκάς, μέσα από την απλότητα του σχεδίου και την ωμή ειλικρίνεια της φράσης, καταφέρνει να προκαλέσει γέλιο αλλά και μια μικρή, πικρή αναγνώριση.

Γιατί τελικά, ίσως η ηλικία να μη φέρνει μόνο ρυτίδες — αλλά και την ελευθερία να μη σε νοιάζουν όλα.