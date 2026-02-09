Με το γνωστό του καυστικό χιούμορ, ο Αρκάς σχολιάζει τον Φεβρουάριο και τις… αντιφάσεις του. Στο νέο του σκίτσο, ο αγαπημένος σκιτσογράφος βάζει στο στόχαστρο τον μήνα που υπόσχεται χαρές, αλλά συχνά τις… τοποθετεί λάθος.

Η φιγούρα του Φεβρουαρίου, τυλιγμένη με κασκόλ και χειμωνιάτικη διάθεση, εμφανίζεται να καθησυχάζει: «Υπομονή, σε λίγο αρχίζουν τα καλά: Τσικνοπέμπτη, Βαλεντίνος, Απόκριες, Καθαρά Δευτέρα…». Ωστόσο, η ατάκα που ακολουθεί ανατρέπει την αισιοδοξία: «…εγώ όλα τα “ωραία” τα έχω απ’ τη μέση και κάτω!».

Με μία μόνο φράση, ο Αρκάς καταφέρνει να αποδώσει τη διττή φύση του Φεβρουαρίου: από τη μία, οι κοινωνικές αφορμές για γιορτή και ξεφάντωμα· από την άλλη, ο χειμώνας που επιμένει, το κρύο, η κούραση και –κυρίως– η αίσθηση ότι η άνοιξη αργεί ακόμη.

Το σκίτσο κινείται στα γνώριμα μονοπάτια του δημιουργού, όπου το χιούμορ συναντά τον υπαινιγμό και η απλή εικόνα κρύβει μια πιο βαθιά αλήθεια. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ταυτίζονται με το μήνυμα: οι «χαρές» μπορεί να πλησιάζουν, αλλά η καθημερινότητα συχνά βαραίνει… χαμηλά.

Όπως συχνά συμβαίνει με τα σκίτσα του Αρκά, έτσι και αυτό λειτουργεί σαν καθρέφτης της εποχής – λιτό, αιχμηρό και απολύτως επίκαιρο, σε έναν Φεβρουάριο που υπόσχεται πολλά, αλλά δοκιμάζει την υπομονή όλων.