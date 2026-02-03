Ο Αρκάς παρουσιάζει ένα παιχνίδι σκάκι με διαλόγους μεταξύ των πιόνων σε κάθε πλευρά.

Ο Αρκάς καλημερίζει σήμερα το κοινό του με ένα ευρηματικό σκίτσο εμπνευσμένο από το σκάκι. Πάνω στη σκακιέρα, τα πιόνια έχουν πάρει θέση και ανταλλάσσουν αιχμηρές ατάκες που θυμίζουν ανθρώπινες αντιπαραθέσεις.

Ένα λευκό πιόνι απευθύνεται στο αντίπαλο μαύρο λέγοντας: «Ψόφα, γελοίο μαύρο φίδι!». Η απάντηση έρχεται άμεσα και με το ίδιο πνεύμα: «Ξυδάκι, ηλίθιε άσπρε σανοφάγε.»

Με τον γνώριμο σαρκασμό του, ο δημιουργός σχολιάζει μέσα από το παιχνίδι του σκακιού τη διχόνοια και τη μικρότητα που συχνά χαρακτηρίζουν τις ανθρώπινες αντιπαραθέσεις, μετατρέποντας ένα απλό πρωινό σκίτσο σε εύστοχη κοινωνική παρατήρηση.