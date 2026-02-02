Ο Αρκάς μέσω ενός σκίτσου σχολιάζει με καυστική ματιά τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα.

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει με τη γνώριμη σατιρική του ματιά τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα. Ένα ζευγάρι συνομιλεί στο σπίτι, όταν η γυναίκα ρωτά: «θες άλλον καφέ;» και ο άνδρας απαντά: «μπα άσε… αν πιω και δεύτερο δεν θα κλείσω μάτι στη δουλειά».

Η ανατροπή βρίσκεται στην ατάκα: δεν είναι η καφεΐνη που στερεί τον ύπνο, αλλά η ίδια η εργασία. Με ελάχιστες λέξεις, ο σκιτσογράφος αποτυπώνει τη φθορά, το άγχος και την εξάντληση που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη επαγγελματική ζωή.

Το σκίτσο λειτουργεί ως εύστοχο σχόλιο πάνω στην παράδοξη καθημερινότητα, όπου η δουλειά δεν περιορίζεται στις ώρες γραφείου, αλλά καταλαμβάνει και τον ψυχικό χώρο των ανθρώπων.

Ποιος είναι ο Αρκάς

Αρκάς είναι το ψευδώνυμο δημοφιλούς Έλληνα σκιτσογράφου και συγγραφέα, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύοντας τη σειρά Ο Κόκκορας στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο Παρά Πέντε και στο Μικρό Παρά Πέντε. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα και πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ. Από τα έργα του ο Ισοβίτης έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση από τον Μάνθο Σαντοριναίο. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα), ενώ έχει γράψει και θεατρικά έργα.

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του εν λόγω σκιτσογράφου είναι άγνωστο, καθώς ο ίδιος δεν το έχει αποκαλύψει. Η πιθανότερη εκδοχή ειναι πως το όνομά του ειναι Αντώνης Ευδαίμων. Το Γεράσιμος Σπανοδημήτρης που έχει επίσης χρησιμοποιήσει σε παλιοτερα έργα του, θεωρείται ψευδώνυμο. Επίσης, έχει προταθεί το όνομα Άρης Καστρινός (απ’ όπου υποτιθέμενα προέρχεται και το ΑΡ-ΚΑΣ).