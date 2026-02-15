Ο Αρκάς μας λέει «καλημέρα» για ακόμη μία φορά με το καυστικό του χιούμορ και τη γνώριμη αιχμηρή ματιά του. Στο σκίτσο βλέπουμε τρεις λύκους σε έναν αγρό. Ο ένας, ντυμένος σαν Ζορό, με καπέλο, μάσκα και ξίφος, στέκεται απέναντι από τους άλλους δύο, που έχουν ριχτεί… στον ρόλο τους. Φορούν προβιές προβάτων, προσπαθώντας –όχι και τόσο πειστικά– να μεταμφιεστούν.

Ο «αρχηγός» λύκος, με αυστηρό ύφος, φαίνεται να τους επιπλήττει: «Όταν είπαμε να μεταμφιεστούμε εννοούσαμε σε πρόβατα, ηλίθιε!».

Με χιούμορ και απλότητα, το σκίτσο μιλά για όσους προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από ψεύτικες μάσκες, νομίζοντας ότι κανείς δεν θα καταλάβει. Όμως η αλήθεια —όπως και στο σχέδιο— πάντα βρίσκει τρόπο να φανερωθεί, αφήνοντας την υποκρισία εκτεθειμένη και λίγο… γελοία.