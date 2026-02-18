Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν συγκεντρωθεί άτομα εντός του κτιρίου, παρότι η σχολή ήταν κλειστή. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης έγιναν περισσότερες από είκοσι προσαγωγές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας στις 8 το βράδυ. […]