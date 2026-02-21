Ωροσκόπιο για σήμερα: Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια δίνουν έμφαση στην ψυχραιμία, την επικοινωνία και τη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσετε ότι δεν γίνεται πάντα να περνάει το δικό σας. Σταματήστε τη γκρίνια και την προσπάθεια επιβολής της γνώμης σας στους άλλους. Κατευθύνετε την ενέργειά σας σε κάτι δημιουργικό, όπως η γυμναστική, και αν δεν έχετε διάθεση, ζητήστε τη βοήθεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Αντιμετωπίστε με ψυχραιμία κάθε απρόοπτο της ημέρας για να μπορέσετε να βάλετε τάξη. Κανονίστε να δείτε ανθρώπους που έχετε καιρό να συναντήσετε. Θα περάσετε όμορφα και θα τους χαροποιήσετε δείχνοντάς τους ότι έχουν σημαντική θέση στη ζωή σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Είστε ιδιαίτερα απασχολημένοι στη δουλειά και οι ώρες μοιάζουν ατελείωτες. Μην πάρετε εργασία στο σπίτι για το Σαββατοκύριακο· χρειάζεστε ξεκούραση. Χαλαρώστε και αφιερώστε χρόνο σε ό,τι σας ευχαριστεί, αλλά και στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η ενέργειά σας σήμερα είναι στα ύψη, οπότε μπορείτε να κάνετε ό,τι επιθυμείτε. Αν έχετε παραμελήσει τη γυμναστική, είναι ευκαιρία να επιστρέψετε. Αν πάλι βαριέστε, πάρτε παρέα και κάντε τζόκινγκ. Για καλύτερα αποτελέσματα, φροντίστε και τη διατροφή σας αποφεύγοντας το junk food.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Τα εμπόδια που θα συναντήσετε θα σας κάνουν πιο αποφασισμένους να πετύχετε. Αν νιώθετε πίεση στη δουλειά, αφιερώστε λίγο χρόνο το Σαββατοκύριακο για να προετοιμαστείτε για τη Δευτέρα. Προσέξτε όμως να μη μείνετε κλεισμένοι στο σπίτι όλο το διήμερο.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Εκμεταλλευτείτε το Σαββατοκύριακο για ανανέωση. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας, να ασχοληθείτε με τη διακόσμηση του σπιτιού ή να περάσετε χρόνο με άτομα που έχετε παραμελήσει. Αν προτιμάτε, μείνετε σπίτι και χαλαρώστε χωρίς ενοχές.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η διάθεσή σας είναι εξαιρετική και νιώθετε ικανοποιημένοι με τον εαυτό σας. Αν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, οργανώστε τα έξοδά σας και βάλτε τάξη. Αν χρειαστεί, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό ή πιο έμπειρο.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Μια έντονη συζήτηση το απόγευμα θα σας δώσει την ευκαιρία να εκφράσετε ελεύθερα τις απόψεις σας. Προσπαθήστε να βγείτε από το καβούκι σας και να απολαύσετε τη ζωή. Αν είστε μόνοι, βγείτε έξω, διασκεδάστε και γνωρίστε νέους ανθρώπους.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Κάποιο κοντινό σας πρόσωπο μπορεί να είναι ιδιαίτερα αναστατωμένο σήμερα, επηρεάζοντας και τη δική σας διάθεση. Τα οικονομικά ζητήματα απαιτούν προσοχή, καθώς πρέπει να καλύψετε χαμένο έδαφος. Μείνετε ψύχραιμοι και οργανωμένοι.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Το μυαλό σας είναι στραμμένο σε ένα μέλος της οικογένειας που χρειάζεται στήριξη. Μπορεί να αντιμετωπίζει επαγγελματικές, οικονομικές ή συναισθηματικές δυσκολίες. Βρείτε τα κατάλληλα λόγια για να τον παρηγορήσετε, γιατί μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε αποτελεσματικά.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η γοητεία σας είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά μην το παρακάνετε θεωρώντας ότι όλα σας επιτρέπονται. Εστιάστε στις οικογενειακές και οικονομικές σας υποθέσεις. Αν προκύψει ένταση σε συγγενικό καβγά, κρατήστε ουδέτερη στάση και αποφύγετε τη σύγκρουση.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Μην απογοητεύεστε αν το πρωί τα πράγματα δεν κυλούν όπως θα θέλατε. Ως το βράδυ θα μπορέσετε να αναδείξετε όλα τα ταλέντα σας. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν οδηγείτε, καθώς μια στιγμή αφηρημάδας μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Περάστε χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.