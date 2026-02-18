Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ημέρα προσφέρεται για μυστικές κινήσεις και προσεκτικούς χειρισμούς. Ενδέχεται να βρεθείτε στη μέση παρασκηνιακών καταστάσεων από συναδέλφους ή συγγενείς.
Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ακολουθήστε το ένστικτό σας, καθώς θα σας καθοδηγήσει σωστά σε ένα δίλημμα που θα προκύψει. Μην αγνοείτε τις συμβουλές των γύρω σας· κάποιες μπορεί να αποδειχθούν ουσιαστικές.
Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Αν προσπαθείτε να διεκδικήσετε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται επιμονή και αποφασιστικότητα. Μην παραμελείτε τη διαίσθησή σας – μπορεί να σας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση.
Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Σήμερα είστε ιδιαίτερα δημιουργικοί. Το τελευταίο διάστημα έχετε διευρύνει τους ορίζοντές σας, γεγονός που σας επιτρέπει να ανταποκρίνεστε πιο εύκολα στις νέες προκλήσεις.
Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Τα συναισθήματά σας μπορεί να σας οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις αν δεν τα ελέγξετε. Αποφύγετε να επικεντρώνεστε σε ένα μόνο θέμα, γιατί η προσοχή σας θα διασπάται εύκολα.
Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η διάθεσή σας θα μεταβάλλεται έντονα μέσα στη μέρα. Από εκνευρισμό με υπαινιγμούς συναδέλφων, μπορεί να περάσετε σε γέλια με αστεία ενός προϊσταμένου.
Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Φροντίστε περισσότερο τον εαυτό σας και μην εξαντλείστε στην προσπάθεια επαγγελματικής ανέλιξης. Η υγεία σας είναι σημαντικότερη από την ιεραρχική θέση.
Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Αναζητάτε ηρεμία και συγκέντρωση για να αποδώσετε καλύτερα στη δουλειά σας. Η ευαισθησία σας μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική φόρτιση, γι’ αυτό προσπαθήστε να μη δείχνετε τη σύγχυσή σας.
Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αν και συνήθως δραστήριοι, σήμερα ίσως νιώθετε έλλειψη ενέργειας. Αποφύγετε την πολυκοσμία και τις εντάσεις στον χώρο εργασίας, ώστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας.
Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Όσοι ασχολούνται με πνευματικά επαγγέλματα θα βρουν τελικά την απαραίτητη έμπνευση, μετά από επίμονη προσπάθεια. Έτσι, θα ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητές τους εγκαίρως.
Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Προσπαθήστε να κρατήσετε απόσταση από τα προβλήματα των γύρω σας και επικεντρωθείτε στις δικές σας ανάγκες. Δεν πάνε όλα στραβά, επομένως δεν υπάρχει λόγος για απαισιοδοξία.
Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Οι πρωινές ώρες θα είναι ιδιαίτερα παραγωγικές. Όσο περνά η μέρα, θα νιώθετε πως μειώνεται η διάθεσή σας για δράση και θα επιδιώκετε περισσότερη χαλάρωση, ακόμη και στον χώρο εργασίας.