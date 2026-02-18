Η σημερινή ημέρα φέρνει εναλλαγές διάθεσης, ανάγκη για εσωτερική ισορροπία και προσεκτικούς χειρισμούς σε επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα. Κάποια ζώδια καλούνται να εμπιστευτούν το ένστικτό τους, άλλα να κρατήσουν αποστάσεις από εντάσεις και παρασκηνιακές κινήσεις. Η διαίσθηση και η ψυχραιμία θα είναι τα βασικά «εργαλεία» για να κυλήσει ομαλά η μέρα.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ημέρα προσφέρεται για μυστικές κινήσεις και προσεκτικούς χειρισμούς. Ενδέχεται να βρεθείτε στη μέση παρασκηνιακών καταστάσεων από συναδέλφους ή συγγενείς.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ακολουθήστε το ένστικτό σας, καθώς θα σας καθοδηγήσει σωστά σε ένα δίλημμα που θα προκύψει. Μην αγνοείτε τις συμβουλές των γύρω σας· κάποιες μπορεί να αποδειχθούν ουσιαστικές.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Αν προσπαθείτε να διεκδικήσετε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται επιμονή και αποφασιστικότητα. Μην παραμελείτε τη διαίσθησή σας – μπορεί να σας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Σήμερα είστε ιδιαίτερα δημιουργικοί. Το τελευταίο διάστημα έχετε διευρύνει τους ορίζοντές σας, γεγονός που σας επιτρέπει να ανταποκρίνεστε πιο εύκολα στις νέες προκλήσεις.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Τα συναισθήματά σας μπορεί να σας οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις αν δεν τα ελέγξετε. Αποφύγετε να επικεντρώνεστε σε ένα μόνο θέμα, γιατί η προσοχή σας θα διασπάται εύκολα.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η διάθεσή σας θα μεταβάλλεται έντονα μέσα στη μέρα. Από εκνευρισμό με υπαινιγμούς συναδέλφων, μπορεί να περάσετε σε γέλια με αστεία ενός προϊσταμένου.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Φροντίστε περισσότερο τον εαυτό σας και μην εξαντλείστε στην προσπάθεια επαγγελματικής ανέλιξης. Η υγεία σας είναι σημαντικότερη από την ιεραρχική θέση.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Αναζητάτε ηρεμία και συγκέντρωση για να αποδώσετε καλύτερα στη δουλειά σας. Η ευαισθησία σας μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική φόρτιση, γι’ αυτό προσπαθήστε να μη δείχνετε τη σύγχυσή σας.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αν και συνήθως δραστήριοι, σήμερα ίσως νιώθετε έλλειψη ενέργειας. Αποφύγετε την πολυκοσμία και τις εντάσεις στον χώρο εργασίας, ώστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Όσοι ασχολούνται με πνευματικά επαγγέλματα θα βρουν τελικά την απαραίτητη έμπνευση, μετά από επίμονη προσπάθεια. Έτσι, θα ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητές τους εγκαίρως.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Προσπαθήστε να κρατήσετε απόσταση από τα προβλήματα των γύρω σας και επικεντρωθείτε στις δικές σας ανάγκες. Δεν πάνε όλα στραβά, επομένως δεν υπάρχει λόγος για απαισιοδοξία.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Οι πρωινές ώρες θα είναι ιδιαίτερα παραγωγικές. Όσο περνά η μέρα, θα νιώθετε πως μειώνεται η διάθεσή σας για δράση και θα επιδιώκετε περισσότερη χαλάρωση, ακόμη και στον χώρο εργασίας.