Ωροσκόπιο: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια της ημέρας, με έμφαση στις επαγγελματικές και συναισθηματικές εξελίξεις.

Ο Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) θα περάσει τη μέρα του στους δρόμους, προσπαθώντας να τακτοποιήσει επαγγελματικές εκκρεμότητες. Αν και η διαδικασία δεν θα είναι ευχάριστη, η επαγγελματική του συνέπεια θα κάνει τη διαφορά.

Ο Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) θα απολαύσει μια ημέρα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στη δουλειά. Η καλή διάθεση θα κυριαρχήσει και μια παλιά συμβουλή προς φίλο θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, προσφέροντας ικανοποίηση.

Οι Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου) καλούνται να δείξουν ανιδιοτέλεια, φροντίζοντας τις ανάγκες των γύρω τους. Αν κάποιος δικός τους χρειάζεται στήριξη, η βοήθεια που θα προσφέρουν τώρα θα επιστραφεί στο μέλλον.

Ο Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου) θα αισθανθεί ικανοποίηση από τα αποτελέσματα της ημέρας. Εκτός από τις επιτυχίες, θα λάβει και την αναγνώριση των άλλων για τις ικανότητές του.

Ο Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου) θα χρειαστεί να συνεργαστεί με άτομο που δεν εκτιμά ιδιαίτερα. Με σύνεση και αυτοσυγκράτηση, θα διατηρήσει την ισορροπία και θα πετύχει τον κοινό στόχο.

Η Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου) θα δράσει αυθόρμητα, χωρίς να υπολογίσει πάντα τις συνέπειες. Ένα σχόλιο μπορεί να παρερμηνευτεί, ενώ ένας συνάδελφος ίσως εκλάβει τη στάση της ως φλερτ.

Ο Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου) θα βρεθεί μπροστά σε νέα καθήκοντα στη δουλειά, τα οποία θα μάθει γρήγορα να διαχειρίζεται. Καθώς η μέρα προχωρά, θα αποκτήσει σιγουριά για τις επιλογές του, ενώ ένα φλερτ μπορεί να του τραβήξει το ενδιαφέρον.

Ο Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου) θα προβληματιστεί από τη διάσταση ανάμεσα σε λόγια και πράξεις. Η ανάγκη για συνέπεια θα τον ωθήσει σε μεγαλύτερη πειθαρχία και συγκέντρωση.

Ο Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου) θα αναγκαστεί να αναλάβει υποχρεώσεις συναδέλφου. Αντί για παράπονα, θα χρειαστεί να διαχειριστεί τον θυμό του με ψυχραιμία, ώστε να αποφύγει εντάσεις.

Ο Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου) θα λάβει κρίσιμες επαγγελματικές αποφάσεις χωρίς δισταγμό. Στα προσωπικά, αν αποφασίσει να κλείσει έναν κύκλο, καλό θα είναι να μην κάνει πισωγυρίσματα.

Ο Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου) θα δημιουργήσει σήμερα τις κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστική επικοινωνία με το έτερόν του ήμισυ. Προσοχή, όμως, σε υπερβολικά τολμηρές ιδέες, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις δύσκολα αναστρέψιμες.

Οι Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου) θα δυσκολευτούν να επιστρέψουν στους ρυθμούς της καθημερινότητας μετά το Σαββατοκύριακο. Το αυστηρό αφεντικό θα απαιτήσει εντατική εργασία, γεγονός που θα εξαντλήσει τα αποθέματα ενέργειας.