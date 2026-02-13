Ζώδια και προβλέψεις για σήμερα: Οι αστρολογικές τάσεις φέρνουν ευκαιρίες, αναθεωρήσεις και συναισθηματικές εντάσεις. Οι ειδικοί προτείνουν ψυχραιμία, ανοιχτό πνεύμα και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που προκύπτουν.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Το σπίτι και η οικογένεια μονοπωλούν το ενδιαφέρον σας. Περιμένετε καλά νέα και είστε έτοιμοι να βιώσετε έντονα συναισθήματα. Αν έχετε αφήσει μια σημαντική συζήτηση στη μέση, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να την ολοκληρώσετε.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η μέρα προσφέρεται για συναντήσεις, διαπραγματεύσεις και καταγραφή πεπραγμένων. Προσέξτε όμως τις συναισθηματικές εξάρσεις που μπορεί να συνοδεύουν κάθε κουβέντα. Κρατήστε την ψυχραιμία σας και κινηθείτε με σύνεση.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Ήρθε η ώρα για αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, από το ντύσιμο μέχρι τις αγορές σας. Αν δεν είστε έτοιμοι για ριζικές κινήσεις, προσπαθήστε τουλάχιστον να σκεφτείτε πιο αντισυμβατικά. Ένας νέος αέρας θα ανανεώσει την καθημερινότητά σας.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η διάθεσή σας βρίσκεται στα ύψη και η μέρα ξεκινά με θετική ενέργεια. Προσέξτε όμως τον υπερβολικό ενθουσιασμό που μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση δυνατοτήτων. Οι προοπτικές είναι πολλές – αξιοποιήστε τις με ρεαλισμό.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Τα προβλήματα που προκύπτουν σήμερα δεν λύνονται με τη λογική. Σκεφτείτε ανατρεπτικά και αναζητήστε δημιουργικές ιδέες. Μην παραμελείτε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ακόμη κι αν προκύψουν έκτακτες καταστάσεις.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Το πάθος σας για παλιά ιδεώδη αναζωπυρώνεται. Πολλοί θα προτιμήσετε να ζήσετε με τις αναμνήσεις του παρελθόντος παρά να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες του παρόντος. Μην κρύβεστε όμως – η αποφυγή δεν λύνει τα προβλήματα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Σήμερα είναι καλή στιγμή για μια ουσιαστική συζήτηση με τους γονείς, το αφεντικό ή έναν μέντορα. Μπορείτε να εκφραστείτε χωρίς φόβο για συνέπειες. Αντιμετωπίστε τα παλιά προβλήματα με νέες μεθόδους και αφήστε το παρελθόν πίσω.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Γεγονότα που έρχονται στο προσκήνιο αναστατώνουν την καθημερινότητά σας. Νέες αποκαλύψεις θα σας κάνουν να επανεξετάσετε τις απόψεις σας – αποφύγετε την κατηγορηματικότητα. Οι φίλοι θα σταθούν δίπλα σας την κρίσιμη στιγμή.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η μέρα προμηνύεται γεμάτη απρόοπτα. Η ανησυχία ή το άγχος μπορεί να σας οδηγήσουν σε αντισυμβατικές λύσεις. Διατηρήστε την ευελιξία σας και εμπιστευθείτε το ένστικτό σας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Αν και οι εκπλήξεις δεν θα λείψουν, θα αντιδράσετε σωστά, καθώς τις είχατε προβλέψει. Ένα γράμμα ή μια πρόταση που περιμένατε καιρό φτάνει επιτέλους, φέρνοντας ανακούφιση αλλά και νέο άγχος για τις εξελίξεις.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Εφόσον βρίσκεστε σε διαδικασία επανεξέτασης της καθημερινότητάς σας, ίσως είναι η στιγμή να δείτε και τον τρόπο εργασίας σας. Κάποιες τακτικές μπορεί να σας έχουν κουράσει, επηρεάζοντας αρνητικά το ενδιαφέρον σας για τη δουλειά. Δεχθείτε τη βοήθεια των συναδέλφων σας – θα σας ωφελήσει.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Παλιές γνωριμίες και σχέσεις επιστρέφουν δυναμικά στη ζωή σας. Ίσως ανακαλύψετε ότι υπάρχει αμοιβαία έλξη που αγνοούσατε. Συζητήστε ανοιχτά ό,τι σας απασχολεί – στο τέλος της ημέρας θα βρείτε λύσεις.