Η Σελήνη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα, επηρεάζοντας έντονα τη διάθεση, τις σχέσεις και τις αποφάσεις μας. Η ημέρα φέρνει αυξημένη ενέργεια, συναισθηματικές εξάρσεις αλλά και ευκαιρίες για ξεκαθαρίσματα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πώς διαμορφώνεται το αστρολογικό σκηνικό για κάθε ζώδιο και αξιοποιήστε τα μηνύματα της ημέρας προς όφελός σας.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η Σελήνη στο ζώδιό σας φέρνει έντονα συναισθήματα και αυξημένη ενέργεια. Αξιοποιήστε τη για να ολοκληρώσετε σημαντικές υποχρεώσεις. Στον έρωτα, η μέρα υπόσχεται πάθος και εκδηλώσεις αγάπης.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Πρόσβαση σε κρυφές πληροφορίες ή ευκαιρίες μπορεί να σας δώσει προβάδισμα. Η επιτυχία εξαρτάται περισσότερο από τον τρόπο παρουσίασης της δουλειάς σας παρά από τον όγκο της. Διατηρήστε ρεαλιστικές προσδοκίες.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η Σελήνη και η Αφροδίτη σας ωθούν σε κοινωνικές και ερωτικές εξορμήσεις. Κρατήστε μέτρο στη διασκέδαση και αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ για να μην βρεθείτε σε δύσκολες καταστάσεις.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Αναμένεται αναγνώριση από ανωτέρους ή πρόσωπα κύρους. Η σκληρή σας δουλειά αποδίδει καρπούς και φέρνει απροσδόκητες ανταμοιβές. Απολαύστε τη στιγμή και επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαρεί την επιτυχία.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Θέστε φιλόδοξους στόχους, καθώς η Σελήνη ενισχύει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή σας. Οι σπουδές και οι επαγγελματικές συνεργασίες ευνοούνται, με καθοδήγηση από ανθρώπους που εμπιστεύεστε.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η μέρα κρύβει ανατροπές, οπότε κινηθείτε προσεκτικά. Σε δημόσιους χώρους δείξτε εγρήγορση. Ένα νέο ρομάντζο μπορεί να είναι συναρπαστικό, αλλά χρειάζεται μέτρο για να μη μετατραπεί σε εμμονή.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Αν υπήρξαν εντάσεις στη σχέση σας, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή για συμφιλίωση. Η Σελήνη ενισχύει το πάθος και φέρνει αρμονία στις προσωπικές σας επαφές. Δώστε προσοχή στους ανθρώπους που αγαπάτε.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Αυξημένη ενέργεια και ψυχική δύναμη χαρακτηρίζουν τη μέρα. Η θετική σκέψη βελτιώνει τη φυσική σας κατάσταση και μειώνει το στρες. Αντικαταστήστε τις κακές συνήθειες με υγιείς επιλογές και θα δείτε άμεση διαφορά.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η τύχη ευνοεί τα αισθηματικά σας. Αν έχετε συναισθήματα για κάποιον, τώρα είναι η στιγμή να τα εκφράσετε. Η ειλικρίνεια μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στην προσωπική σας ζωή.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η ένταση ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα σας απαιτεί ισορροπία. Μοιράστε σωστά τον χρόνο σας και αποφύγετε τις συγκρούσεις. Ένα ήρεμο βράδυ θα σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Ευνοϊκή ημέρα για συνεργασίες και επικοινωνία. Εκμεταλλευτείτε τη θετική ενέργεια για να μοιραστείτε ιδέες και να ενισχύσετε τους δεσμούς σας με φίλους, γείτονες και συγγενείς.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Ώρα να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας. Όταν προσφέρετε χρόνο ή χρήμα, η ανταπόδοση έρχεται με τρόπο που ενισχύει την προσωπική σας ανάπτυξη. Προσοχή στην υπερβολή, καθώς η απληστία μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες.