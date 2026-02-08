Η εβδομάδα 9–15 Φεβρουαρίου φέρνει νέες ευκαιρίες, προκλήσεις και στιγμές αυτογνωσίας για όλα τα ζώδια. Οι πλανητικές όψεις επηρεάζουν την καριέρα, τις σχέσεις και την προσωπική ζωή, δίνοντας την ευκαιρία να κλείσουμε εκκρεμότητες, να ανανεώσουμε τις σχέσεις μας και να προχωρήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα. Δες παρακάτω τι περιμένει κάθε ζώδιο και πώς να αξιοποιήσεις την ενέργεια της εβδομάδας στο έπακρο.

Κριός: Αυτή η εβδομάδα φέρνει ευκαιρίες να δείξεις αποφασιστικότητα στη δουλειά, αλλά προσοχή σε βιαστικές κινήσεις. Στα προσωπικά, η επικοινωνία με τον/την σύντροφο θα φέρει κατανόηση, ενώ οι αδέσμευτοι μπορεί να γνωρίσουν κάποιο ενδιαφέρον πρόσωπο. Κράτα προσοχή στα οικονομικά και μην παίρνεις ρίσκα χωρίς σκέψη.

Ταύρος: Στη δουλειά, νέες ιδέες ή projects μπορούν να αποδώσουν καρπούς αν αφιερώσεις χρόνο. Στα αισθηματικά, μικρές εκπλήξεις ή ρομαντικές στιγμές θα ανανεώσουν τη σχέση, ενώ οι αδέσμευτοι έχουν καλές πιθανότητες για νέες γνωριμίες. Απόφυγε συγκρούσεις για ασήμαντα θέματα και φρόντισε την ισορροπία σου.

Δίδυμοι: Η εβδομάδα προωθεί επικοινωνία και networking, που μπορεί να φέρουν ευκαιρίες στην καριέρα. Στα αισθηματικά, απόλαυσε κοινές δραστηριότητες αλλά κράτα χρόνο για τον εαυτό σου. Η προσοχή στη λεπτομέρεια θα σε προστατεύσει από παρεξηγήσεις.

Καρκίνος: Στη δουλειά χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις προτεραιότητες και να μην αναλαμβάνεις υπερβολικά. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινής συζήτηση θα λύσει παρεξηγήσεις και θα φέρει ηρεμία. Άκου τη διαίσθησή σου για σημαντικές αποφάσεις και κράτα χαμηλό προφίλ στις συγκρούσεις.

Λέων: Η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία θα αναδείξουν την αξία σου στη δουλειά. Στην προσωπική ζωή, οι δεσμευμένοι ζωντανεύουν τη σχέση με εκπλήξεις, ενώ οι αδέσμευτοι τραβούν το ενδιαφέρον. Απόφυγε εγωισμούς που μπορεί να χαλάσουν συνεργασίες ή φιλικές σχέσεις.

Παρθένος: Η συγκέντρωση σε λεπτομέρειες και η πειθαρχία θα φέρουν επαγγελματική αναγνώριση. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια δυναμώνει τη σχέση και οι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Πρόσεχε την υπερφόρτωση και κράτα ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και προσωπικό χρόνο.

Ζυγός: Η εβδομάδα ευνοεί συνεργασίες και διπλωματία στη δουλειά, ενώ στα αισθηματικά μικρές εκδρομές ή βόλτες ανανεώνουν τη σχέση. Οι αδέσμευτοι έχουν ευκαιρίες για κοινωνικές γνωριμίες. Πρόσεξε τα οικονομικά και μην αφήνεις παρασκήνιο να δημιουργήσει εντάσεις.

Σκορπιός: Στη δουλειά, παρασκηνιακές κινήσεις ή προσεκτικές στρατηγικές μπορούν να φέρουν κέρδη. Στα αισθηματικά, μίλα ανοιχτά για να αποφύγεις εντάσεις και παρεξηγήσεις. Προσοχή σε συζητήσεις με άτομα εξουσίας και σε οικονομικές αποφάσεις.

Τοξότης: Νέες ιδέες και επαφές θα φέρουν προοπτικές για ταξίδια ή μάθηση. Στα αισθηματικά, κοινωνικές εκδηλώσεις και γνωριμίες ανανεώνουν τη διάθεση. Απόφυγε την επιπολαιότητα σε σχέσεις και προσέχεις λεπτομέρειες που μπορούν να φέρουν παρεξηγήσεις.

Αιγόκερως: Σταθερότητα και πειθαρχία φέρνουν επαγγελματική επιτυχία, αλλά πρόσεξε υπερκόπωση. Στα αισθηματικά, ρομαντισμός μέσα από καθημερινές στιγμές ανανεώνει τη σχέση, ενώ οι αδέσμευτοι μπορεί να γνωρίσουν κάποιο ενδιαφέρον πρόσωπο. Κράτα ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Υδροχόος: Καινοτομία και πρωτοβουλίες στη δουλειά θα τραβήξουν τα βλέμματα. Στα αισθηματικά, μικρές εκπλήξεις φέρνουν ενθουσιασμό, αλλά απόφυγε εντάσεις σε οικογενειακά θέματα. Η δημιουργικότητα θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις σε επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα.

Ιχθύες: Δημιουργικές λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα και νέες ιδέες θα αποδώσουν. Στα αισθηματικά, ευαισθησία και κατανόηση ανανεώνουν σχέσεις και ενισχύουν τη σύνδεση με τον/την σύντροφο. Άκου τη διαίσθησή σου, καθώς θα σε καθοδηγήσει σωστά σε κρίσιμες αποφάσεις.