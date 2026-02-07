Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και τα άστρα έχουν ήδη στείλει τα πρώτα τους μηνύματα. Η Σελήνη και οι πλανήτες κινούνται με τέτοιο τρόπο που επηρεάζουν τις σχέσεις, τις αποφάσεις και την ενέργειά σας. Μικρές προκλήσεις, ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και η ανάγκη να κρατήσετε ισορροπίες θα κυριαρχήσουν. Διαβάστε τι προτείνουν οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο, ώστε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις ευκαιρίες και να αποφύγετε πιθανά εμπόδια.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Προσπαθήστε να μην είστε πεισματάρηδες, γιατί κινδυνεύετε να απομονωθείτε. Είστε ικανοί και αποτελεσματικοί όταν αναλαμβάνετε ευθύνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείνεστε στον εαυτό σας. Κρατήστε κοντά τους ανθρώπους σας, για να μην δημιουργηθούν αποστάσεις στις σχέσεις σας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Σκεφτείτε να συνεργαστείτε με τους γύρω σας σε μια απαιτητική υπόθεση που σας απασχολεί. Αν και δεν είστε πάντα κοινωνικοί, μπορείτε να οικοδομήσετε ισχυρές σχέσεις μέσα από κοινές προσπάθειες. Επιλέξτε ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεστε κοινές αξίες και στόχους.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Χρησιμοποιήστε τη φυσική σας ευγένεια και την ικανότητα κατανόησης των άλλων για να προχωρήσετε. Η Σελήνη μπορεί να περιορίζει την κοινωνικότητά σας, αλλά ενισχύει την αποτελεσματικότητά σας. Είναι ιδανική στιγμή για να ξεκινήσετε κάτι νέο με αυτοπεποίθηση.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Σήμερα θα σας απασχολήσουν ζητήματα της οικογένειας και των κοντινών σας ανθρώπων. Ορισμένα απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς, όμως διαθέτετε τόσο τη δύναμη όσο και τη διάθεση να τα αντιμετωπίσετε. Προσέξτε μόνο τον τρόπο που επικοινωνείτε, ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Είστε γεννημένοι ομαδικοί παίκτες, αλλά η επιρροή της Σελήνης στον Ταύρο μπορεί να σας ωθήσει σε υπερβολές. Προτιμήστε να αξιοποιήσετε την ενέργειά σας οργανώνοντας μια κοινή δραστηριότητα με φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα. Αποφύγετε τις ακρότητες και κρατήστε ισορροπία.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η επικοινωνία με τους άλλους σήμερα ίσως αποδειχθεί δύσκολη. Η αυτοπεποίθησή σας είναι ισχυρή, αλλά μπορεί να εκληφθεί ως υπεροψία. Κάποιο άτομο από το οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον μπορεί να αντιδράσει έντονα, γι’ αυτό δείξτε κατανόηση.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Οι υποχρεώσεις της ημέρας σχετίζονται κυρίως με τη δουλειά ή εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιήσετε. Με σιγουριά και συνέπεια θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε όσα έχετε αναλάβει. Παράλληλα, θα ενισχύσετε την εικόνα σας προς τα έξω.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Δεν χρειάζεστε βοήθεια για να σταθείτε δυναμικά σε δύσκολες συζητήσεις. Παρότι κάποιοι μπορεί να επιμείνουν στις απόψεις τους, εσείς θα ξεχωρίσετε αν δείξετε ανοιχτό πνεύμα χωρίς υπερβολική αυτοπεποίθηση. Οι άλλοι θα εκτιμήσουν το πάθος που εκπέμπετε.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αν και συχνά δεν σας θεωρούν διανοούμενους, η αγάπη σας για τη γνώση είναι βαθιά. Η εμπειρία σας σάς επιτρέπει να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες με ψυχραιμία και λογική. Έτσι, συμπληρώνετε όσα λείπουν από άλλους και συμβάλλετε στην αρμονία του συνόλου.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Να είστε προσεκτικοί στον τρόπο που προσεγγίζετε τους γύρω σας, ειδικά όσους γνωρίζετε πως είναι απαιτητικοί. Η αδιαφορία που ίσως νιώθετε μπορεί να φανεί και να προκαλέσει δυσαρέσκεια. Επιδιώξτε πιο ουσιαστικές σχέσεις και δείξτε ενδιαφέρον για τους άλλους.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η ανάγκη για αλλαγή κυριαρχεί σήμερα, καθώς θέλετε να ανατρέψετε καταστάσεις που σας ενοχλούν. Αν και πολλά εξαρτώνται από εσάς, ορισμένες λεπτομέρειες ίσως ξεφύγουν από τον έλεγχό σας. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για σοβαρές αποφάσεις, οπότε αποφύγετε να πιέσετε καταστάσεις.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Δώστε προσοχή στη φυσική σας κατάσταση και αποφύγετε τις υπερβολές. Μην αφήσετε τους άλλους να σας παρασύρουν και ακούστε μόνο όσους έχουν κάτι ουσιαστικό να σας προσφέρουν. Εσείς θα αποφασίσετε τι είναι πιο συμφέρον, αλλά μην εγκαταλείπετε εύκολα.