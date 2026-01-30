Η σημερινή ημέρα φέρνει έντονη ενέργεια, εσωτερικές διεργασίες και ανάγκη για σωστές επιλογές σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Για κάποια ζώδια, οι συγκυρίες ευνοούν την ανάληψη πρωτοβουλιών και την προβολή των ικανοτήτων τους, ενώ για άλλους απαιτείται περισσότερη προσοχή στα λόγια, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις με το περιβάλλον. Η ψυχραιμία και η ευελιξία θα […]