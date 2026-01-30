Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, παρουσιάζει τις προβλέψεις της ημέρας και μοιράζεται χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.Με πρακτικές επισημάνσεις για τα επαγγελματικά, τις σχέσεις και την καθημερινότητα, αναλύει τις τάσεις που διαμορφώνονται και βοηθά τους τηλεθεατές να αξιοποιήσουν σωστά τις ευκαιρίες της ημέρας. Δείτε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για κάθε ζώδιο από […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Η σημερινή ημέρα φέρνει έντονη ενέργεια, εσωτερικές διεργασίες και ανάγκη για σωστές επιλογές σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Για κάποια ζώδια, οι συγκυρίες ευνοούν την ανάληψη πρωτοβουλιών και την προβολή των ικανοτήτων τους, ενώ για άλλους απαιτείται περισσότερη προσοχή στα λόγια, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις με το περιβάλλον. Η ψυχραιμία και η ευελιξία θα […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Προβλέψεις ζωδίων για σήμερα, με έμφαση στις προσωπικές σχέσεις, την εργασία και τις προκλήσεις που μπορεί να φέρει η ημέρα. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ένα σημαντικό γεγονός μπορεί να προκαλέσει τριβές στο σπίτι. Κρατήστε χαμηλούς τόνους στις συζητήσεις, γιατί μια παρεξήγηση μπορεί να οδηγήσει σε έντονη διαφωνία με τον σύντροφό σας. Ταύρος (20 […]