Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Προβλέψεις ζωδίων για σήμερα, με έμφαση στις προσωπικές σχέσεις, την εργασία και τις προκλήσεις που μπορεί να φέρει η ημέρα. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ένα σημαντικό γεγονός μπορεί να προκαλέσει τριβές στο σπίτι. Κρατήστε χαμηλούς τόνους στις συζητήσεις, γιατί μια παρεξήγηση μπορεί να οδηγήσει σε έντονη διαφωνία με τον σύντροφό σας. Ταύρος (20 […]
Οι προβλέψεις των ζωδίων για την εβδομάδα που ξεκινά, με έμφαση στις σωστές κινήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει. Οι πλανητικές επιρροές απαιτούν προσοχή στις λεπτομέρειες και ψυχραιμία στις αντιδράσεις. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Το άγχος θα είναι έντονο, ειδικά αν θέλετε να κλείσετε εκκρεμότητες. Για να αποφύγετε καθυστερήσεις ή εμπλοκές, προτιμήστε να […]