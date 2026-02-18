Η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη από την εκπομπή «Buongiorno» παρουσιάζει τις προβλέψεις της ημέρας, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή, κάθε ζώδιο έχει τη δική του ευνοϊκή στιγμή, αλλά και σημεία προσοχής, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Η Βίκυ Παγιατάκη αναλύει τις αστρολογικές επιρροές της ημέρας και προτείνει τρόπους για να αξιοποιήσουν οι εκπρόσωποι κάθε ζωδίου τις θετικές ενέργειες, αποφεύγοντας παράλληλα τις παρορμητικές κινήσεις.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από τη Βίκυ Παγιατάκη: