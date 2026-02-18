Ο Λες Γουέξνερ πρώην μεγιστάνας της Victoria’s Secret κατέθεσε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε σε σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη σχέση που φέρεται να είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.

Η κατάθεσή του και οι ψευδείς φήμες

Ο Γουέξνερ δήλωσε ότι ήταν «ευχαριστημένος που κατέθεσε», καθώς αυτό του έδωσε την ευκαιρία «να αποκαταστήσει την αλήθεια». Επισήμανε ότι «ακραία ψευδείς δηλώσεις και επιβλαβείς φήμες, υπαινιγμοί και εικασίες» είχαν διαδοθεί εις βάρος του.

Η σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Γουέξνερ χαρακτήρισε τον εαυτό του «αφελή, ανόητο και εύπιστο» επειδή εμπιστεύτηκε τον Έπσταϊν στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τον περιέγραψε ως «απατεώνα», αλλά τόνισε ότι ο ίδιος «δεν είχε κάνει τίποτα κακό» και δεν είχε «τίποτα να κρύψει».

Υπογράμμισε ότι, δεν γνώριζε ούτε ήταν μάρτυρας των εγκλημάτων του Έπσταϊν και δεν συμμετείχε σε αυτά, ούτε υπήρξε «συνωμότης». Όπως είπε: «Προς μεγάλη μου ντροπή και λύπη, όπως και πολλοί άλλοι, εξαπατήθηκα από έναν απατεώνα παγκόσμιας κλάσης. Δεν μπορώ να αναιρέσω αυτό το κομμάτι της προσωπικής μου ιστορίας, όσο κι αν μετανιώνω που τον γνώρισα».

Αναφορά στα θύματα του Έπσταϊν

Ο Γουέξνερ «αναγνωρίζει» τα θύματα των εγκλημάτων του Έπσταϊν, δηλώνοντας: «Ο πόνος που τους προκάλεσε είναι αδιανόητος για μένα. Η καρδιά μου είναι μαζί τους».

Γιατί προσέλαβε τον Έπσταϊν

Όπως εξήγησε, λόγω της αφοσίωσής του στις επιχειρήσεις του, αναγκάστηκε να αναθέσει τη διαχείριση των προσωπικών του οικονομικών σε άλλους, μεταξύ αυτών και στον Έπσταϊν.

Η γνωριμία τους

Ο Γουέξνερ γνώρισε τον Έπσταϊν στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1980 μέσω του Μομπ Μάιστερ , πρώην αντιπροέδρου της εταιρείας συμβούλων Aon, ο οποίος του πρότεινε ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαχείριση των οικονομικών του.

Αρχικά, ο Έπσταϊν ήταν απρόθυμος να συνεργαστεί και πρόσφερε μόνο περιστασιακές συμβουλές, μέχρι που τελικά αποδέχθηκε τη θέση. Επίσης ο Γουέξνερ ανέφερε ότι πλέον πιστεύει πως ο Έπσταϊν «μηχανορραφούσε για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του».

Η λήξη της συνεργασίας τους

Το 2006, ο Έπσταϊν αποκάλυψε στον Γουέξνερ ότι αντιμετώπιζε νομικά προβλήματα στη Φλόριντα, τα οποία αργότερα οδήγησαν στην καταδίκη του για σεξουαλική κακοποίηση. Ένα χρόνο μετά, ενημέρωσε ότι η κατάσταση «θα μπορούσε να γίνει περίπλοκη» και άφησε τη διαχείριση των οικονομικών στην σύζυγο του Γουέξνερ.

Ήταν τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, «η πρώτη φορά» που της παρέδωσε τις απαραίτητες οικονομικές πληροφορίες, αποκαλύπτοντας πως «ο Έπσταϊν είχε υπεξαιρέσει τεράστια ποσά από την οικογένειά μας». Ακόμη ο Γουέξνερ πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που έμαθα για την κακοποιητική του συμπεριφορά και την κλοπή, δεν του μίλησα ποτέ ξανά. Ποτέ.»

Επιπλέον, τόνισε ότι δεν τον επισκέφθηκε στη φυλακή ούτε είχε οποιαδήποτε επαφή μαζί του μετά την αποφυλάκισή του.

Τα εγκλήματα του Έπσταϊν

«Ο Έπσταϊν ζούσε διπλή ζωή», ανέφερε ο Γουέξνερ , χαρακτηρίζοντάς τον «ευφυή, διαβολικό και δάσκαλο της χειραγώγησης». Υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν κατάφερε να αποκρύψει τα «αδιανόητα εγκλήματά του» και ότι ο ίδιος δεν είχε δει ποτέ «την πλευρά της ζωής του για την οποία είναι πλέον διαβόητος».

Πρόσθεσε ότι είχε επισκεφθεί μόνο μία φορά το νησί του Έπσταϊν, μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του, κατά τη διάρκεια μιας κρουαζιέρας. Όπως είπε: «Ήξερε ότι ποτέ δεν θα ανεχόμουν τη φρικτή του συμπεριφορά. Καμία από αυτές».

Τέλος, υπογράμμισε ότι, ως πατέρας δύο θυγατέρων, οι πράξεις του Έπσταϊν τον «αρρωσταίνουν» και ότι δεν υπήρξε ποτέ άπιστος στη σύζυγό του.

