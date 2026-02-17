Ο Μαρκ Έπσταϊν , αδελφός του Αμερικανού καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, εξαπέλυσε σφοδρές κατηγορίες κατά του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Υποστηρίζει ότι η δολοφονία του αδελφού του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019, συγκαλύφθηκε από τις αρχές.

«Σε αυτό το στάδιο, γνωρίζω ότι δολοφονήθηκε» δήλωσε τη Δευτέρα (16/2) στο BFMTV, στρέφοντας τα βέλη του κατά της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο ΤζέφριΈπσταϊν είχε εντοπιστεί απαγχονισμένος στο κελί του, ενώ ο Μαρκ Επστάιν είχε μεταβεί τότε στη φυλακή για την αναγνώριση της σορού, συνοδευόμενος από δύο ιατροδικαστές.

Αμφισβητεί τα αποτελέσματα της αυτοψίας

Όπως ανέφερε, «βγήκαν από την αυτοψία και είπαν ότι δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε αυτοκτονία, γιατί τα ευρήματα έμοιαζαν περισσότερο με ανθρωποκτονία. Στο αρχικό πιστοποιητικό θανάτου, στο πεδίο “αιτία θανάτου”, αναγραφόταν “σε αναμονή περαιτέρω εξετάσεων“».

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής απέδωσαν τον θάνατο σε αυτοκτονία εντός του κελιού. Ο Μαρκ Έπσταϊν επιμένει ότι ο αδελφός του «γνώριζε πάρα πολλά» και για αυτό, όπως υποστηρίζει, εξοντώθηκε.

Αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα και καταγγελίες συγκάλυψης

Αναφερόμενος στην προεκλογική αναμέτρηση του 2016 μεταξύ της Χίλαρι Κλίντον και του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαρκ Έπσταϊν ισχυρίστηκε ότι ο αδελφός του είχε πει: «Αν έλεγα όσα γνωρίζω για τους δύο υποψηφίους, οι εκλογές θα έπρεπε να ακυρωθούν». «Κατηγορώ το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι συγκάλυψε τη δολοφονία του Τζέφρι» πρόσθεσε.

Νέες αμφιβολίες από ιατροδικαστή

Αμφιβολίες για τα αίτια θανάτου του Έπσταϊν έχει εκφράσει και ο δρ Μάικλ Μπάντεν, ένας από τους ιατροδικαστές που παρευρέθηκαν στην αυτοψία ως παρατηρητές εκ μέρους της οικογένειας. Σε συνέντευξή του στην Telegraph στις 13 Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να επανεξεταστεί. «Πιστεύω ότι ο θάνατός του προκλήθηκε πιθανότατα από πίεση με στραγγαλισμό και όχι από απαγχονισμό. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα, δικαιολογείται περαιτέρω έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου» σημείωσε.

Τα «αρχεία Έπσταϊν » και η ανεξάρτητη έρευνα

Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν» από την αμερικανική κυβέρνηση, ο Μαρκ Έπσταϊν εμφανίστηκε επιφυλακτικός. «Θεωρώ ότι ένα μέρος αυτής της διαδικασίας αποτελεί αντιπερισπασμό, ώστε να μη στρέφεται η προσοχή στο γεγονός ότι δολοφονήθηκε» δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του αδελφού του, η οποία όπως είπε καταλήγει σε συμπέρασμα περί ανθρωποκτονίας. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Η θέση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε δηλώσει στις 11 Φεβρουαρίου ότι όλα τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Όπως ανέφερε, «περισσότερες από 3.000.000 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων 380.000 εικόνων, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τα πάντα έχουν δημοσιευθεί».