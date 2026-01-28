Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών, που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που παραμένουν προς επίλυση αφορούν το εδαφικό και την τύχη του κατεχόμενου από τα ρωσικά στρατεύματα πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα ζητήματα δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί παρά τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί ακανθώδη ζητήματα απευθείας με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος των δυο χωρών τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να υπάρξει διευθέτηση δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σιμπίχα σε δηλώσεις του στον ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο «Ευρωπαϊκή Αλήθεια».

Αυτά είναι το εδαφικό και η τύχη του κατεχόμενου από τα ρωσικά στρατεύματα πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Ο κ. Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον κ. Πούτιν για να επιλυθούν όσα ζητήματα εκκρεμούν, διαβεβαίωσε ο κ. Σιμπίχα.

Η Ρωσία απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία προτού δεχτεί να συζητήσει κατάπαυση του πυρός, ειδικά την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς—ή αλλιώς τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ—καθώς και από άλλες δυο περιφέρειες που η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει.

Το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα τον Μάρτιο του 2022, μερικές εβδομάδες μετά την εισβολή.

Ο κ. Ζελένσκι έχει απαιτήσει επανειλημμένα να συναντηθεί με τον κ. Πούτιν στο παρελθόν, κάτι που το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει γενικά με επιφύλαξη.

Το σαββατοκύριακο, διαπραγματευτές του Κιέβου και της Μόσχας διεξήγαγαν απευθείας συνομιλίες—τις πρώτες έπειτα από μήνες—στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Αναμένεται να ξανασυναντηθούν την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι.