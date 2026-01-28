Κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και συντονισμού για ένα μείζον πρόβλημα στην καθημερινότητα των Αθηναίων, το κυκλοφοριακό, είναι προγραμματισμένη για σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί σε συνάντηση τις ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων (Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη), έχοντας ζητήσει, κατά πληροφορίες, από την περασμένη εβδομάδα να ετοιμάσουν συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να δρομολογηθούν παρεμβάσεις το συντομότερο.

Και την ίδια ώρα που ζητείται κυβερνητικός συντονισμός για γρήγορες και το κυριότερο για ορατές παρεμβάσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην κομματική έδρα προσπαθούν να ανάψουν τις γαλάζιες μηχανές με ζητούμενο τη νεοδημοκρατική συσπείρωση.

Επί της ουσίας η κυβέρνηση παλεύει με τα ανοιχτά μέτωπα της καθημερινότητας και στη ΝΔ, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στην περιφέρεια, παλεύουν για την ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει της προσυνεδριακής δραστηριότητας και τελικά του συνεδρίου, το οποίο έχει κλειδώσει για τις 15-17 Μαΐου.

Ο Κηφισός και τα drones

Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, το βάρος πέφτει στην προβληματική κατάσταση στον Κηφισό με εισηγήσεις μεταξύ άλλων για απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 7 έως τις 10 το πρωί καθώς και για την τροποποίηση των ωρών τροφοδοσίας.

Ταυτόχρονα σε επιχειρησιακό επίπεδο δρομολογείται η ενίσχυση της παρουσίας της Τροχαίας – με δίκυκλα συγκεκριμένα – στους δρόμους (κεντρικούς αλλά και κάθετους). Αλλά και η προμήθεια και χρήση drones, ώστε να το κέντρο επιχειρήσεων να λαμβάνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, συντονίζοντας αναγκαίες παρεμβάσεις.

Η σημερινή σύσκεψη δεν αναμένεται να έχει επίσημες ανακοινώσεις μέτρων. Όμως είναι σαφές ότι το θέμα προτεραιοποιείται (με δεδομένη τη δυσαρέσκεια των πολιτών λόγω της ταλαιπωρίας τους) και θα υπάρξουν αποφάσεις και άρα κεντρικές οδηγίες για τις αμέσως επόμενες ενέργειες.

Στον «αέρα» ο σχεδιασμός

Κι ενώ στο Μαξίμου «ψάχνονται» για λύσεις στην καθημερινότητα, στο κόμμα «ψάχνονται» για προσυνέδριά τους, προχωρώντας από ανασχεδιασμό σε ανασχεδιασμό.

Η προσυνεδριακή δραστηριότητα στην περιφέρεια, που θεωρείται κρίσιμη για την κινητοποίηση των γαλάζιων στελεχών ανά την επικράτεια, επρόκειτο να ξεκινήσει δύο εβδομάδες πριν. Όμως η παρατεταμένη κρίση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών και τα μπλόκα ανέτρεψαν τον αρχικό σχεδιασμό για το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί αναμένεται να γίνει τελικά η τελευταία – και όχι η πρώτη – γαλάζια σύναξη.

Σοκ από τις δύο τραγωδίες

Ο νεότερος σχεδιασμός προέβλεπε, σύμφωνα πληροφορίες, την εκκίνηση των προσυνεδρίων από τα Ιωάννινα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο – παρουσία του Κυριακου Μητσοτάκη, ο οποίος την Παρασκευή θα βρεθεί στο Ζάγκρεμπ (Κροατία) και θα μείνει έως το πρωί του Σαββάτου για την άτυπη σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP leaders retreat).

Η τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και το χθεσινό, φριχτό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία έχουν συγκλονίσει τη χώρα. Σίγουρα πάντως δεν αφήνουν χώρο για κομματικές «γιορτές».

Μέχρι και σήμερα άλλωστε λόγω του τραγικού χαμού των γυναικών εργαζόμενων στα Τρίκαλα – με συνθήκες τραγωδίας υπό διερεύνηση – όλα τα κόμματα έχουν αναβάλλει κάθε δραστηριότητα (πίτες, περιοδείες, πάνελ).

Τις προηγούμενες ημέρες κομματικά στελέχη της Πειραιώς, υπό τον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, είχαν προχωρήσει σε περιοδεία στους τρεις από τους τέσσερις νομούς της Ηπείρου (Θεσπρωτία, Άρτα, Πρέβεζα), στρώνοντας τον δρόμο για μια επίσκεψη του Μητσοτάκη στα Ιωάννινα. Κάτι που αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί προσεχώς.