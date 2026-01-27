Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το πρωί σε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση συμμετείχαν υπουργοί και περιφερειάρχες από περιοχές που έχουν πληγεί ή έχουν ήδη αντιμετωπίσει επιτυχώς τη ζωονόσο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε η κρισιμότητα του επόμενου τριμήνου και η ανάγκη αυστηρής, οριζόντιας εφαρμογής των μέτρων, ώστε να αξιοποιηθεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που καταγράφεται τους χειμερινούς μήνες.

Τονίστηκε η σημασία της συνέχισης και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση στους ελέγχους στα σφαγεία και στις παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Κεντρική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της παρουσίας κτηνιάτρων στο πεδίο. Ήδη προχωρά η στελέχωση των υπηρεσιών με στρατιωτικούς και εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους, καθώς και με έκτακτο προσωπικό. Παράλληλα, αξιοποιούνται νέα εργαστήρια, όπως του ΕΛΓΟ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΕΚΕΤΑ.

Η εθνική επιστημονική επιτροπή διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς επισημαίνει ότι η αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας είναι βασική προϋπόθεση για την εκρίζωση της νόσου. Αντίθετα, ένας μαζικός εμβολιασμός θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση, καθώς τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και δεν υπάρχει τρόπος διάκρισης εμβολιασμένων από νοσούντα ζώα.

Η συζήτηση για τη διαχείριση της κρίσης θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο νέας σύσκεψης που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός για το μέλλον του κτηνοτροφικού τομέα. Παράλληλα, προχωρούν οι αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος, ενώ υλοποιείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Καλή σας ημέρα, κυρία και κύριοι περιφερειάρχες. Ήθελα να κάνουμε τη σημερινή συνάντηση για να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος κι έχουμε μία συντονισμένη στρατηγική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την εκρίζωση της ευλογιάς».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η μόνη στρατηγική της κυβέρνησης είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο εμβολιασμού. Όπως είπε, «πάντα πηγαίναμε με γνώμονα αυτό το οποίο μας λέει η επιστήμη», σημειώνοντας ότι ο εμβολιασμός δεν επιτρέπει τη διάκριση εμβολιασμένων από νοσούντα ζώα.

Επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο περιορισμού ή απαγόρευσης των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών. Ζήτησε πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και αυστηρούς ελέγχους για παράνομους εμβολιασμούς και διακίνηση μη εγκεκριμένων εμβολίων, υπενθυμίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι ήδη σε ισχύ και οι σχετικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από την αστυνομία.

Τσιάρας: Θέμα τεράστιας εθνικής σημασίας να κρατήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία ανθεκτική και βιώσιμη

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, στη διαχείριση της νόσου και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας. Όπως ανέφερε, το επόμενο διάστημα τα μέτρα θα ενταθούν περαιτέρω, με στενή συνεργασία της Πολιτείας, των περιφερειών και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

«Με ελέγχους, με συστηματική προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουμε και να εκριζώσουμε τη νόσο με βασικό γνώμονα το πώς θα καταστήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία βιώσιμη και ακόμα περισσότερο παραγωγική», πρόσθεσε ο υπουργός.

Για την πορεία της νόσου, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης, με πολύ μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, σχεδόν ίδιο με εκείνον της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Επισήμανε ότι η μείωση των κρουσμάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλές θερμοκρασίες και πρόσθεσε πως «επιβάλλεται να εντείνουμε τα μέτρα βιοασφάλειας το επόμενο διάστημα προκειμένου έως το καλοκαίρι να μπορέσουμε μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και με έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τη νόσο».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται από τη συνεργασία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των περιφερειακών υπηρεσιών και των ίδιων των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εντατικοί έλεγχοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα ενισχύσουν την προσπάθεια εκρίζωσης της νόσου, με βάση το υφιστάμενο και επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο.

Ο κ. Τσιάρας χαρακτήρισε το ζήτημα «τεράστιας εθνικής σημασίας», επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να διατηρηθεί η ελληνική κτηνοτροφία ανθεκτική και βιώσιμη, χωρίς να περιοριστούν οι εξαγωγές, ιδίως της φέτας, που αποτελεί σημαντικό οικονομικό πυλώνα για τις τοπικές κοινωνίες.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε ότι η σύσκεψη συνέβαλε στον συντονισμό των δράσεων ενόψει της επόμενης περιόδου, ενώ γνωστοποίησε πως την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με επίκεντρο την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, σημείωσε ότι το βασικό μήνυμα είναι ένα: αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. «Αν καταφέρουμε», είπε, «να τα εφαρμόσουμε σε ποσοστό πάνω από 90%, θα εξαλείψουμε το νόσημα». Πρόσθεσε ότι «τους επόμενους δυόμιση μήνες είναι η χρυσή ευκαιρία να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τη νόσο από τη χώρα».