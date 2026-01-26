Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιστερά, στον Λαγκαδά, προκαλώντας συναγερμό.

Θα πραγματοποιηθεί απογραφή όλων των ζώων ευαίσθητων στην ασθένεια σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Θέρμης.

Απαγορεύεται η μετακίνηση των ζώων για αναπαραγωγή, πάχυνση και σφαγή προς και από τη ζώνη επιτήρησης.

Συναγερμός έχει σημάνει στον Λαγκαδά μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στην περιοχή της Περιστεράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης.

Όπως αναφέρεται, σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Αρχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και προστασίας, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της ασθένειας.

Η Δημοτική Κοινότητα Περιστεράς εντάσσεται πλέον στη ζώνη επιτήρησης, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των ζώων και την προστασία της τοπικής κτηνοτροφικής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται συγκεκριμένες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα μέτρα που εφαρμόζονται

Πρώτον, θα πραγματοποιηθεί απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν ζώα ευαίσθητα στην ασθένεια, υπό την επίβλεψη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Δεύτερον, απαγορεύεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση ή σφαγή από και προς τη ζώνη επιτήρησης, έως ότου υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Οι αρχές καλούν τους κτηνοτρόφους να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες, συμβάλλοντας στην προστασία των εκτροφών και της τοπικής οικονομίας.

Σε περίπτωση υποψίας νέου κρούσματος ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης – Τμήμα Υγείας Ζώων, στα τηλέφωνα 2313 330434 και 2313 330476.

Ο Δήμος Θέρμης επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει έγκαιρα τους πολίτες για κάθε εξέλιξη σχετικά με την πορεία της επιτήρησης και τα μέτρα προστασίας.

Έχουν θανατωθεί πάνω από 470.000 αιγοπρόβατα

Από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 2.060 εστίες μόλυνσης από ευλογιά των αιγοπροβάτων σε περισσότερες από 2.500 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πανελλαδικά. Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί υποχρεωτικά 472.928 ζώα στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Το τελευταίο διάστημα αν και παρατηρείται μια μικρή κάμψη στη μετάδοση, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Την εβδομάδα 10–18 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές (δυτική Ελλάδα, νότια Ελλάδα κ.α.).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νόσου

Υπενθυμίζεται, ότι η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ο ιός προσβάλλει αποκλειστικά πρόβατα και αίγες και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Τα συμπτώματα της ευλογιάς στα ζώα είναι πυρετός, ανορεξία και χαρακτηριστικές δερματικές αλλοιώσεις (κοκκινίλες και σπυριά), κυρίως στα άτριχα μέρη του σώματος, όπως το κεφάλι, το στήθος και η κοιλιά.

Η νόσος διαδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα ζώα ή έμμεσα μέσω μολυσμένων εργαλείων, οχημάτων, ζωοτροφών και ρουχισμού.