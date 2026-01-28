Στην εισαγγελέα Τρικάλων οδηγούνται σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Οι τρεις συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Παράλληλα, συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες καθαρισμού των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων, ενώ ο δήμος Τρικκαίων έχει κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (27 Ιανουαρίου 2026), η βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και δύο στελεχών της, στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία στα Τρίκαλα.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία και δεν αποτελούν ένδειξη ενοχής, αλλά τυπικό στάδιο της έρευνας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βιολάντα ΑΕ, «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

Η εταιρεία τονίζει ακόμη ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο «την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος», και δεσμεύεται να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έκρηξη τέτοιου μεγέθους μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου. Ένας εργαζόμενος της βάρδιας κατέθεσε ότι λίγο πριν το δυστύχημα υπήρχε έντονη οσμή αερίου στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν οι φούρνοι και εκτιμάται ότι σημειώθηκε η ακαριαία ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές προπανίου, από τις οποίες γινόταν ο εφοδιασμός του χώρου παραγωγής μέσω σωληνώσεων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, «συνελήφθησαν στις 27 Ιανουαρίου 2026, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τρεις ημεδαποί για πράξεις και παραλείψεις σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη σε χώρο επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του δήμου Τρικκαίων».