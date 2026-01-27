«Έγινε ένας θόρυβος εκκωφαντικός, έσβησαν τα πάντα και άρχισαν να πέφτουν τα πάνελ από την οροφή. Σκίστηκε το έδαφος και έπεσαν πέντε γυναίκες κάτω».

Βγήκε ζωντανός… μέσα από την κόλαση. Άκουγε τις κραυγές των γυναικών. Φωνές που σκέπαζαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης. Που εκλιπαρούσαν για βοήθεια. Η περιγραφή του στο MEGA σοκάρει.

«Εκείνη την ώρα έπεσα κάτω διπλώθηκα και απλά σκάγανε τα πάνελ δίπλα στα πόδια μου και τα σίδερα. Μόλις σταμάτησαν αυτά να πέφτουν Κατευθείαν πήγα να βγω έξω Και άκουγα φωνές, να φωνάζουν ‘’βοήθεια, βοήθεια, θεέ μου’’».

Πάλεψε με τις φλόγες. Πάλεψε με τον καπνό. Πάλεψε με τον φόβο. Και δεν έφυγε μόνος του. Έβγαλε έξω τρεις συναδέλφους του. Πίσω του, όμως, έμειναν εγκλωβισμένες πέντε γυναίκες.

Η Ελένη, η Βασιλική, η Βούλα, η Αναστασία και η Αγάπη, βρίσκονταν στο ισόγειο. Ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης. Το πάτωμα υποχώρησε.

Το εργοστάσιο διαλύθηκε. Και η φωτιά τύλιξε τα πάντα. Οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.

«Γύρισα πίσω, να δω αν μπορώ να βοηθήσω Αλλά συνέχιζαν τα πάνελ να πέφτουν, θόρυβοι γυναίκες να ουρλιάζουν. Όπως και εγώ και το άλλο το παιδί προσπαθήσαμε… μόλις άκουσα το μπαμ είπα εδώ είμαστε δε ξαναβγαίνουμε. Δε θα ξαναδώ τα παιδάκια μου είπα, τη γυναίκα μου. Εκείνα τα λεπτά μέχρι να βγω από πίσω μπροστά είχε λαμπαδιάσει όλο το εργοστάσιο».

Πέντε μητέρες, εργαζόμενες δεν θα ξαναδούν παιδιά και εγγόνια.

Οι μαρτυρίες ανατριχιαστικές: «Φώναξα βγείτε – βγείτε έξω και βγήκαμε έξω, προλάβαμε να βγούμε, είχε πάρει τεράστια διάσταση η φωτιά. Ερχόταν καταπάνω μου, σε κλάσματα δευτερολέπτου ερχόταν. Η έκρηξη έγινε καθαρά σε εκείνο το σημείο που ήταν τα πέντε τα κορίτσια τις ρούφηξε κάτω, τις τίναξε πάνω, δεν ξέρω. Είναι ένα υπόγειο, δεν ξέρει κανείς τι είχε».

Οι έρευνες και τα αίτια της τραγωδίας

Οι έρευνες της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζονται για να βρεθούν τα αίτια της τραγωδίας. Οι δεξαμενές προπανίου που βρίσκονταν εξωτερικά του εργοστασίου βρέθηκαν ανέπαφες.

Το ενδεχόμενο, λοιπόν, που εξετάζεται, είναι διαρροή αερίου στις σωληνώσεις στο εσωτερικό του κτιρίου. Στο υπόγειο, και ένας σπινθήρας ακόμη κι από το άναμμα ενός διακόπτη να στάθηκε αρκετός για την έκρηξη.

Τι λένε στο MEGA εργαζόμενοι που σώθηκαν από την κόλαση της έκρηξης

Μάλιστα υπήρχαν καταγγελίες ότι στις εγκαταστάσεις τον τελευταίο καιρό μύριζε αέριο.

«Κατά καιρούς μύριζε, υγραέριο ήταν προπάνιο ήταν παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν. Πάντως κατά καιρούς μύριζε το είχαμε αναφέρει μας είπαν ότι είναι από το πλυντήριο πιάτων, ότι όταν φορτώνουν τα αυτοκίνητα εφοδιάζουν έτσι μυρίζει, δε μας είπαν κάτι παραπάνω».

Τον Σεπτέμβριο του 2025,η εταιρεία καταθέτει μελέτη στην Πυροσβεστική, ζητώντας προσθήκες στα μέτρα πυρασφάλειας.

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει πως εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και πως αναλαμβάνει τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το απόγευμα της Τρίτης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης τους εργοστασίου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, έγιναν δύο ακόμα συλλήψεις. Πρόκειται για τον υπεύθυνο ασφαλείας του εργοστασίου και τον υπεύθυνο βάρδιας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, αυτή την στιγμή οδηγούνται ενώπιον του Εισαγγελέα.

Επιπλέον, ειδικά συνεργεία σήμερα απομάκρυναν τα συντρίμμια με μηχανήματα έργου προκειμένου να μπορέσουν να πάνε οι πραγματογνώμονες και να επιχειρήσουν να δουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την ισχυρότατη έκρηξη. Ερώτημα αποτελεί το γιατί δεν λειτούργησαν οι ανιχνευτές για την έκλυση αερίων.

Η Πυροσβεστική έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή προπανίου

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», η Πυροσβεστική έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή προπανίου από πρόβλημα στο σύστημα σωληνώσεων.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, φαίνεται να υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ανίχνευσης.

Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο η εταιρεία είχε υποβάλλει ένα σχέδιο πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας, ωστόσο αυτό είναι «κατ’ δήλωση». Όπως εξήγησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχει αυτό που λέγεται «έγγραφο προστασίας έναντι εκρήξεων», το οποίο όμως δεν το ελέγχει κανείς και πρέπει κάποια στιγμή, με βάση τη σχετική νομοθεσία, να υπάρξει ένας έλεγχος μέσα σε ένα βάθος χρονικού διαστήματος δύο-τριών ετών, όχι από την Πυροσβεστική αλλά από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.

Ωστόσο, αυτό δεν είχε γίνει. Όπως συμπεραίνεται, οι ειδικοί ανιχνευτές εκρηκτικού αερίου φαίνεται ότι υπήρξαν αλλά δεν λειτουργούσαν σωστά.