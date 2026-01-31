Είναι ίσως τα πιο γνωστά μπισκότα στην Ελλάδα. Κατάφεραν να καταξιωθούν και να μπουν στο ράφι απέναντι σε μεγάλους ανταγωνιστές Η ιστορία της «Βιολάντα» μοιάζει με ένα παραμύθι, που όμως κατέληξε σε μία τραγωδία. Μια τραγωδία που είχε αποτέλεσμα να χαθούν πέντε ανθρώπινες ζωές και τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στ οεργοστάσιο να ζητούν επιτακτικά απαντήσεις.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι, κατά γενική ομολογία, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και ο δημιουργός της. Η ιστορία ξεκινά από έναν φούρνο στα Τρίκαλα.

Ο σημερινός κυρίαρχος του μπισκότου γεννιέται το 1974 στα Τρίκαλα. Σε νεαρή ηλικία θα αρχίσει τα πρώτα του επαγγελματικά και επιχειρηματικά βήματα και στα 23 του θα φτιάξει μία εταιρεία με τον πεθερό του.

Όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά και τότε αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα. Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία «Βιολάντα ΑΕ». Τα αποτελέσματα ανέλπιστα καλά και η αύξηση των πωλήσεων αλματώδης. Τα κέρδη καλπάζουν.

Το 2016, ίδρυσε την εταιρεία «VitaFree Ελληνική Μπισκοτοποιΐα» της οποίας είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και δραστηριοποιείται στον κλάδο των μπισκότων, κράκερ και υγιεινών σνακ.

Μαζί με την επαγγελματική επιτυχία έρχεται και η καταξίωση στον χώρο των επιχειρήσεων. Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης εκλέγεται και συμμετέχει σε κορυφαίες θέσεις επιχειρηματικών συλλόγων.

Όλα έμοιαζαν παραμυθένια ώσπου σε μία στιγμή σκεπάστηκαν από καπνούς, συντρίμμια και πόνο.

Η εταιρεία Βιολάντα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων.

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή επέλεξε να περιορίσει τις δημόσιες δηλώσεις της. Όπως σημειώνεται, αυτό έγινε «από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους».

Η Βιολάντα επισημαίνει πως «το τελευταίο διάστημα, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Παράλληλα, τονίζεται ότι «η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο» και απαιτείται εις βάθος εξέταση των δεδομένων.

«Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ερωτήματα για τις άδειες και τις ευθύνες

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα οποία στις 13 Δεκεμβρίου 2019 έγινε αυτοψία στο εργοστάσιο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η χωροθέτηση των δεξαμενών προπανίου δεν ήταν συμβατή με την κείμενη νομοθεσία. Στις 17 Φεβρουαρίου 2020 η εταιρεία κατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης, ωστόσο η Περιφέρεια απέρριψε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση των δεξαμενών.

Το 2025 εκδόθηκε νέο έγγραφο από την Περιφέρεια, το οποίο ενέκρινε την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Οι αρχές καλούνται να διαπιστώσουν, αν οι όροι αυτοί τηρήθηκαν και αν πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.