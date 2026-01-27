Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», προκαλώντας φονικά συμβάντα και πανικό μεταξύ των εργαζομένων.

Οι τραυματισμένοι υπάλληλοι επιχείρησαν να διαφύγουν, με κάποιους να καταφέρνουν να βγουν επειδή ήταν κοντά στις εξόδους, ενώ άλλοι βρήκαν προσωρινό καταφύγιο σε υπόγεια.

Εργαζόμενοι και συγγενείς περιγράφουν στιγμές τρόμου, καθώς οι θερμοκρασίες στην περιοχή της έκρηξης έφτασαν πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας πυρκαγιά στην πτέρυγα του εργοστασίου.

Η φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» προκάλεσε σκηνές πανικού και απόγνωσης στο εργοστάσιο της γνωστής βιομηχανίας μπισκότων στα Τρίκαλα. Οι εργαζόμενοι που επέζησαν περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Οι τραυματισμένοι υπάλληλοι αναζητούσαν τρόπο διαφυγής μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Κάποιοι σώθηκαν επειδή βρίσκονταν κοντά στην έξοδο, άλλοι επειδή κατέρρευσαν στο υπόγειο και προστατεύτηκαν από τα συντρίμμια. Εργαζόμενοι και συγγενείς περιέγραψαν στην εκπομπή Live News τις στιγμές φρίκης, όταν η πτέρυγα του εργοστασίου τυλίχθηκε στις φλόγες με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.

«Τέσσερις παρά ήταν. Αφού άκουσε όλη η περιοχή την έκρηξη… ευτυχώς δεν χτύπησαν κεφάλια και αυτά να χάσουν τις αισθήσεις τους και να μην μπορούν να βγουν», είπε μητέρα υπαλλήλου, της οποίας η κόρη σώθηκε από θαύμα. Η γυναίκα εξηγεί ότι η κόρη της θα βρισκόταν στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι πέντε συνάδελφοί της. «Η κόρη μου θα ήταν στο πόστο. Άλλαξαν πόστο γιατί έλειπαν δύο γυναίκες… Ήταν στο σημείο, απλά δεν ήταν στο ακριβές σημείο που κάηκαν οι 5 γυναίκες».

Η τύχη στάθηκε διπλά ευνοϊκή για την εργαζόμενη, καθώς όχι μόνο δεν βρισκόταν δίπλα στα θύματα, αλλά μετά την έκρηξη βρέθηκε σε σημείο που την προστάτεψε. «Άνοιξε η τρύπα αυτή και οι γυναίκες που ήταν γύρω από αυτήν, έπεσαν μέσα στο υπόγειο… Πέσανε τα πάνελ και τους πλάκωσαν». «Αν ήταν λίγα μέτρα πιο εκεί θα είχαν σκοτωθεί όλοι. Θα είχαν καεί όλοι», λέει η μητέρα συγκλονισμένη.

Ένας από τους οκτώ διασωθέντες περιγράφει πως τραυματίστηκε, αλλά αισθάνεται τυχερός. «Έχω χτυπήσει… είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Ήμασταν όλοι σε ώρα υπηρεσίας και όχι σε διάλειμμα», είπε. Ο ίδιος θυμάται πως όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. «(Είδα) μία φλόγα να εξαπλώνεται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου… Δεν φαινόταν τίποτα. Ήταν σκοτάδι. Πέφτανε τα πάνελ δεξιά και αριστερά μου».

Μαρτυρίες συγγενών και σοκ των διασωθέντων

Μητέρα διασωθείσας περιγράφει πως η κόρη της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. «Η κόρη μου είναι σε σοκ, δεν θυμάται… δεν μπορούσε καθόλου να κοιμηθεί χθες. Πονάει μπροστά στο στήθος… αλλά είναι σε σοκ». Η ίδια αναφέρει πως η κόρη της σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς θα άλλαζε πόστο με τις γυναίκες που χάθηκαν. «Είναι σοκ μεγάλο, δεν μπορούμε να συνέλθουμε… Η κόρη μου θέλει στήριξη από ψυχολόγο».

Η κόρη άλλης εργαζόμενης που σώθηκε, δήλωσε ότι η μητέρα της επέζησε επειδή βρισκόταν κοντά στην έξοδο. «Ήταν πιο κοντά στην έξοδο η μαμά μου και έπρεπε να προσπεράσουν ένα πάνελ για να μπορέσουν να βγουν από το εργοστάσιο». Με τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν, η μητέρα της είχε οπτική επαφή. «Μου είπε ότι ακούστηκε η έκρηξη και μετά έσβησαν όλα, δεν υπήρχαν ούτε φώτα ούτε τίποτα».

Οι εργαζόμενοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλο για να σωθούν. «Ήταν τα αγόρια από το εργοστάσιο… Τους άνοιξαν μετά την πόρτα και βγήκαν, τους φώναζαν». Μέσα στον πόνο, οι τραυματισμένοι περιμένουν να μάθουν τα αίτια της τραγωδίας. «Λαμπάδα θα ανάψω όχι απλά ένα κεράκι… Μου είπε ότι σίγουρα θα πούνε για το αέριο, ότι μύριζε μερικές φορές, χθες δεν μύριζε».

Αντικρουόμενες μαρτυρίες για πιθανή διαρροή

Άλλη εργαζόμενη δήλωσε στο Live News, ότι δεν υπήρξε καμία ένδειξη διαρροής. «Δεν μύριζε κάτι, αν το είχαμε καταλάβει θα το είχαμε πει στους υπεύθυνους… Το εργοστάσιο ήταν πιο τέλειο, δεν γίνεται παιδιά. Πιο τέλεια… Σύγχρονο εργοστάσιο, τα μηχανήματα τέλεια».

Η ίδια τονίζει ότι οι έλεγχοι ήταν συνεχείς και πρόσφατοι. «Καθαριότητα; Όχι απλά καθαρισμένο, γλειμμένο το εργοστάσιο… Δεν νομίζω να υπήρξε κάποιος εργαζόμενος να κάνει καταγγελία». Συγκλονισμένη αναφέρει ότι τα θύματα ήταν συναδέλφισσές της. «Ήταν η ομάδα μου, τα κορίτσια μου… Εκεί θα ήμουν κι εγώ αν δεν είχα άδεια. Περάσαμε όμορφα στην κοπή της πίτας και μετά έγινε το κακό».

Οι έρευνες για τα αίτια

Έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σώθηκαν όσοι βρίσκονταν κοντά στην έξοδο ή είχαν βγει για διάλειμμα.

Ένας ακόμη διασωθείς δηλώνει, ότι νιώθει τύψεις που επέζησε. «Τους φώναξα “βγείτε έξω” και προλάβαμε να βγούμε… Ήμουν μέσα αλλά για 30 δευτερόλεπτα δεν ήμουν στο σημείο που έγινε η έκρηξη».

Ο εργαζόμενος επισημαίνει ότι δεν υπήρχαν εύφλεκτα υλικά στο υπόγειο και πως οι απόψεις για πιθανή διαρροή αερίου διίστανται. «Τελευταία δεν μας μύριζε τίποτα… άλλες κοπέλες μύριζαν, άλλες όχι».

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.