Ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος μετά τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων από έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα.

Οι αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων ώστε να διευκολύνουν την έρευνα των πραγματογνωμόνων και των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης των θυμάτων μέσω DNA στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ στην Αθήνα, ώστε να δοθούν στους συγγενείς για τις κηδείες.

Ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς τόνισε τη σημασία της πρόληψης και αυστηρής τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο Δήμος Τρικκαίων μετά τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων. Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται, ενώ, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς, «έχει συγκλονίσει το σύνολο των συμπολιτών μας και έχει προκαλέσει έντονα αισθήματα θλίψης και συλλογικού πένθους, υπενθυμίζοντας με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης ζωής».

Μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης, που αγνοούνταν, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα των πραγματογνωμόνων και των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Μόλις ολοκληρωθεί, οι σοροί θα παραδοθούν στους συγγενείς για τις κηδείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δείγματα έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ στην Αθήνα για ταυτοποίηση μέσω DNA.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης.

Η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω, η Αναστασία και η Αγάπη ήταν μητέρες, σύζυγοι και εργαζόμενες που άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα καθήκοντος. Πέντε γυναίκες που πήγαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ, που εργάζονταν νύχτα για να στηρίξουν τις οικογένειές τους και να φροντίσουν τα παιδιά τους.

Η Αναστασία που γύρισε από τη Γερμανία

Η 56χρονη Αναστασία Νάσιου, μητέρα τριών αγοριών, είχε επιστρέψει πριν από έξι μήνες από τη Γερμανία και εργαζόταν στη βιομηχανία. Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξή της, αλλά δεν πρόλαβε.

«Το κορίτσι μου… το κορίτσι μου», λέει με δάκρυα η μητέρα της, περιγράφοντας πως είχαν μιλήσει την Κυριακή, όταν η κόρη της τής είπε ότι θα πάει στη Βιολάντα για να κόψουν την πίτα.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, η Αναστασία εργαζόταν νυχτερινή βάρδια γιατί «ήταν νέα στην εταιρεία, έκανε υπομονή για το μεροκάματο μέχρι να συμπληρώσει τα ένσημα». Η πρόεδρος του χωριού Γριζάνου, Ευανθία Κακαδιάρη, ανέφερε πως «όλο το χωριό είναι συγκλονισμένο».

Η Αγάπη που περίμενε τη σύνταξη

Η Αγάπη Μπούνοβα ήταν η τελευταία γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή. Εργαζόταν στη Βιολάντα επί 15 χρόνια και, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, «ήθελε έναν χρόνο για να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο».

Η Βασιλική, «αγωνίστρια της ζωής»

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, μητέρα δύο παιδιών, είχε κλείσει το κομμωτήριό της και εργαζόταν στη βιομηχανία σε νυχτερινή βάρδια για να περνά τα πρωινά με τα παιδιά της.

Ο σύζυγός της, Αποστόλης Σκαμπαρδώνης, δήλωσε συγκλονισμένος: «Η γυναίκα μου ήταν αξιόλογη σύζυγος και μάνα, στο μεροκάματο, αγωνίστρια της ζωής. Πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου».

Με σπασμένη φωνή πρόσθεσε: «Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση να μην ξαναγίνει. Να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας με γυναίκες του μόχθου».

Η Έλενα και η Σταυρούλα

Η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, εργαζόταν για πολλά χρόνια στη Βιολάντα. Εκεί, στον χώρο που γνώριζε καλά, εγκλωβίστηκε στις φλόγες και έχασε τη ζωή της.

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών ηλικίας 23, 18 και 15 ετών, εργαζόταν δέκα χρόνια στην εταιρεία. Το πένθος για την απώλειά της είναι βαρύ στην Καρδίτσα, απ’ όπου καταγόταν.