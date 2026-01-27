Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κήρυξε 24ωρη απεργία σήμερα Τρίτη, με συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στην πόλη των Τρικάλων.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αποφάσισε, σε έκτακτη συνεδρίασή του, την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας σήμερα, Τρίτη, με συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις οργανώνονται για να καταγγελθεί το εργοδοτικό δυστύχημα στη βιομηχανία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις εργαζόμενες, ενώ μία ακόμη παραμένει αγνοούμενη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν εισακούονται, γιατί προφανώς η εργοδοσία το αντιμετωπίζει ως κόστος».

Το Εργατικό Κέντρο υπογραμμίζει ότι το αποτέλεσμα αυτής της αδιαφορίας είναι να αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματισμένων εργαζομένων που προσπαθούν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο.

Η ανακοίνωση καλεί όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες να συμμετάσχουν στην απεργία και στις συγκεντρώσεις, απαιτώντας πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος και απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη να σταλεί σαφές μήνυμα προς την εργοδοσία και την κυβέρνηση ότι πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, ώστε «να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα».