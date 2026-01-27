Με τον χειρότερο τρόπο έπεσε η αυλαία των ερευνών για την γυναίκα που εξακολουθούσε να αναζητείται στα συντρίμμια του εργοστασίου “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, μετά την φονική έκρηξη και πυρκαγιά. Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε σε σημείο κοντά σε εκείνο που βρέθηκαν οι τρεις από τις τέσσερις άτυχες εργαζόμενες, στο υπόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τέταρτη σορός βρέθηκε στον πρώτο όροφο, κάτι που δείχνει και την ένταση της έκρηξης.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν συνεργεία της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου.

Στο σημείο της τραγωδίας βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από εργαζόμενους που κατάφεραν να διαφύγουν. Στόχος είναι η συλλογή κρίσιμων στοιχείων για τα αίτια της φωτιάς και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο.

Το επικρατέστερο σενάριο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι να υπήρξε διαρροή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανότατα στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται οι φούρνοι. Ένας σπινθήρας φαίνεται ότι προκάλεσε την ανάφλεξη και τη μοιραία έκρηξη.

Η επιχείρηση διέθετε δύο δεξαμενές των εννέα κυβικών μέτρων με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο διοχετευόταν μέσω σωληνώσεων στις εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των φούρνων.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στο εργοστάσιο υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές προπανίου εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν εξερράγησαν. Οι αρχές εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια: είτε διαρροή προπανίου είτε έκρηξη που προήλθε από σκόνη αλευριού.

Οι αδικοχαμένες μητέρες

Η μοίρα επιφύλασσε τραγική ειρωνεία, καθώς λίγες ώρες πριν την έκρηξη οι εργαζόμενοι είχαν κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της εταιρείας. Λόγω της γιορτής, η βάρδια εκείνης της νύχτας ήταν μειωμένη, γεγονός που πιθανότατα περιόρισε τον αριθμό των θυμάτων.

Συγγενείς των εργαζομένων έσπευσαν στο σημείο, αναζητώντας πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη νύχτα της τραγωδίας στη βάρδια βρίσκονταν 12 άτομα αντί για 30, εξαιτίας της εκδήλωσης που είχε προηγηθεί.

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονταν έξω για διάλειμμα και έτσι κατάφεραν να σωθούν. Πέντε γυναίκες, ωστόσο, παρέμειναν στις θέσεις τους στην παραγωγή και εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια ώστε να μπορούν να περνούν την ημέρα με τα παιδιά τους, όπως ανέφεραν συγκλονισμένοι οι συγγενείς τους.

«Είδαμε τραυματίες, ερείπια, μια κατάσταση πολέμου»

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης, περιέγραψε όσα αντίκρισε: «Είδαμε τραυματισμένους, ερείπια, μια κατάσταση πολέμου». Όπως είπε, τέσσερις σοροί είχαν εντοπιστεί, ενώ μία εργαζόμενη παρέμενε αγνοούμενη.

Ο ίδιος κατήγγειλε ελλείψεις σε ζητήματα ασφάλειας, σημειώνοντας ότι σε προηγούμενο έλεγχο είχαν εντοπιστεί προβλήματα στις διόδους διαφυγής και στους μηχανισμούς ανίχνευσης υγραερίων. Παράλληλα, τόνισε πως οι φούρνοι λειτουργούσαν με αέριο, ενώ δεν είναι γνωστό τι άλλες δεξαμενές υπήρχαν στον χώρο.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Ο ήχος της ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε έως και οκτώ χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι το κέντρο των Τρικάλων και προκαλώντας δονήσεις που έσπασαν τζάμια κτιρίων.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που το εργοστάσιο κόβεται στα δύο από το ωστικό κύμα, ενώ οι φλόγες τυλίγουν το κτίριο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το χρονικό της τραγωδίας στο εργοστάσιο

Λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα, η ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή, με τον ήχο να ακούγεται σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων. Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, όπου στεγαζόταν το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδόθηκε στις φλόγες. Το εργοστάσιο κόπηκε στα δύο και η οροφή κατέρρευσε.

Τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, μία ακόμη αγνοείται, ενώ άλλοι πέντε εργαζόμενοι σώθηκαν επειδή είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Βιολάντα εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, αναφέροντας ότι «δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία». Όπως υπογραμμίζει, προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.